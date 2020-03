NEC komt op de valreep weg met een zege tegen Jong Utrecht

In de sfeerloze ambiance op Zoudenbalch begon NEC uiterst belabberd aan de wedstrijd. Jong Utrecht opende al snel de score via een strafschop, benut door Arweiler. Daarna waren de Utrechtse talenten dichtbij de 2-0. NEC liep louter achter de feiten aan. Maar na een overtreding op Ayman Sellouf kreeg NEC ook een strafschop. En dat was wel besteed aan Zian Flemming.

Daarna nam NEC het initiatief wat meer over. Jonathan Okita had een aardig schot, dat fraai werd gekeerd door doelman De Keijzer. Maar met de 1-1 ruststand mochten de Nijmegenaren zeker niet mopperen.

Op de lat

Na rust miste Arweiler een grote kans op 2-1, maar raakte Sellouf de lat namens NEC, dat de tweede helft wel domineerde. In de counter was Arweiler wel nog een keer gevaarlijk, maar Mattijs Branderhorst had een goede redding in huis. En even later moest de doelman weer ingrijpen bij een schot in de korte hoek van Velanas. Invaller Ole Romeny liet een enorme kans op 1-2 liggen en een uithaal van Zian Flemming werd uit het doel getikt door De Keijzer. In de extra tijd kwam het toch nog goed voor NEC toen Romeny de bevrijdende 1-2 maakte. Daardoor stijgt NEC weer naar de achtste plaats, een positie die recht geeft op deelname aan de play-offs.