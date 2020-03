Vaccin tegen coronavirus in de maak, maar een snelle oplossing komt er niet

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dit vaccin moet binnen een jaar worden getest. Virologen in Wageningen gaan speciale eiwitten maken voor dat doel. Het consortium dat het vaccin ontwikkelt, wordt geleid door een Deens bedrijf. Dat krijgt hiervoor geld van de Europese Commissie.

Gorben Pijlman is namens de Wageningen Universiteit bezig met onderzoek dat moet leiden naar een vaccin. 'Het coronavirus heeft allemaal uitsteeksel aan de buitenkant, dat heeft het virus nodig om een cel binnen te dringen', legt Gorben Pijlman uit.

'Die uitsteeksel worden ook herkend door ons immuunsysteem. Als we dat kunnen trainen om het coronavirus te herkennen, kunnen we beschermd raken tegen het coronavirus.'

Niet voor huidige uitbraak

Daarbij wordt gebruik gemaakt van insectencellen. 'Wij brengen een eiwit van het coronavirus tot expressie en dat doen we in insectencellen. Dat eiwit wordt later onderdeel van het coronavirus-vaccin. We zouden het liefste zien dat het de volgende week al op de plank ligt. Maar voor de huidige uitbraak in Nederland kunnen we niet zoveel betekenen. Maar mocht het virus in een volgend seizoen terugkeren, dan hopen we toch een stuk verder te zijn. Als alles goed gaat, zou een tijdslijn van een jaar haalbaar kunnen zijn.'

Experts van de Wageningen Universiteit hebben veel ervaring met het produceren van complexe eiwitten. Ze doen dit met een technologie die ook gebruikt wordt voor het vaccin tegen baarmoederhalskanker. Dat is opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma.