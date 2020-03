Dankzij het kinderhospice kunnen ouders van zieke kinderen het volhouden

In het Kinderhospice Binnenveld kunnen de ernstig en vaak chronisch zieke kinderen tijdelijk worden opgevangen. Ze verblijven er een paar dagen, weken en soms zelfs jaren zodat de ouders worden ontzien.

'Bij veel kinderen is de zorg thuis te intensief', vertelt directeur Wilma Stoelinga in de documentaire over het kinderhospice. Vervolgens komen ze een paar dagen of weken in het kinderhospice, waar ze worden verzorgd. 'Daardoor kunnen de ouders het volhouden.'

Niet alleen terminale zorg

Bij een hospice voor volwassenen gaat het om terminale zorg. Dat is in Barneveld niet helemaal het geval. 'Hier in het kinderhospice is het ook terminale zorg', zegt verpleegkundige Ingeborg van der Net. 'Maar er zijn ook kinderen die als ze klein zijn heel kwetsbaar en ziek zijn. Maar naarmate ze groter en sterker worden zich ontwikkelen en over dingen heengroeien.'

Voor de zorgverlening heeft het kinderhospice een groep van bijna 100 vrijwilligers en 25 verpleegkundigen. De vrijwilligers hebben zeer uiteenlopende taken: van de kinderen badderen en met hen spelen tot dagelijks voor hen koken.

In de documentaire worden niet alleen de zieke kinderen gevolgd in hun dagelijks leven maar ook ouders, grootouders, andere gezinsleden en de mensen die werken in het kinderhospice.

