Alberto Stegeman beboet voor 'bom' op kazerne

Alberto Stegeman is maandag veroordeeld tot een geldboete van 2000 euro voor het achterlaten van een nepbom op een kazerne bij Oldebroek. De programmamaker deed een beroep op de 'journalistieke exceptie', maar de rechtbank in Zutphen gaat daar niet in mee.

In een reactie op de uitspraak zegt Stegeman dat hij de boete niet gaat betalen: 'Ik ga in hoger beroep. Dan wil ik uitleggen wat journalistieke exceptie is.'

Stegeman drong in 2018 voor zijn programma Undercover in Nederland de legerplaats op de Veluwe binnen en liet in de eetzaal een koffer achter met het 'explosief', dat bestond uit klei, draden, een telefoon en schroeven.

Volgens Stegeman stelde de inhoud van de koffer niet veel voor en was het meer een ‘Bassie-en-Adriaan-achtige’ nepbom. Hij zou de koffer hebben achtergelaten om aan te tonen de beveiliging van de legerplaats nog steeds niet op orde was. Ook vroeg hij zich af hoe de opsporing zou zijn op het moment dat je ongezien binnenkomt en een - in zijn ogen - overduidelijke nepbom achterlaat.

Misstanden onderzoeken

Verder verklaarde Stegeman dat hij deze handelingen had verricht vanuit de journalistieke exceptie. Volgens zijn advocaat is de zaak van belang voor alle onderzoeksjournalisten, omdat journalisten zonder vrees voor vervolging misstanden moeten kunnen onderzoeken.

Volgens de rechtbank is dat in deze zaak echter niet aan de orde, omdat de programmamaker niet over concrete informatie beschikte om te kunnen spreken over een misstand die hij aan de orde kon stellen.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Stegeman had volgens justitie wel de kazerne mogen binnendringen om hiaten in de beveiliging aan te tonen, maar zou met de nepbom een stap te ver zijn gegaan.

Eerder veroordeeld

De rechtbank houdt er wel rekening mee dat Stegeman handelde vanuit een journalistieke gedachte en in naam van zijn beroep. Hij krijgt daarom geen taakstraf, maar een geldboete.

Omdat de programmamaker eerder is veroordeeld tot een voorwaardelijke boete omdat hij te ver is gegaan om een misstand aan de orde te stellen, vindt de rechter een boete van 2000 euro een passende straf.

