RIVM stuntelt met Gelderse corona-aantallen

Het RIVM bracht zondag onjuiste aantallen over coronabesmettingen in Gelderland naar buiten. In zeker drie gevallen bleek er geen sprake van besmetting. Het aantal bekende besmettingen in onze provincie komt daarom uit op 24, en niet op 27 zoals het RIVM eerder meldde.

Het RIVM meldde zondag besmettingen in onder meer Maasdriel en Ede. De instanties in die plaatsen spraken dat nieuws echter al snel tegen. De burgemeester van Maasdriel zei van niets te weten en ook de GGD in Ede liet weten dat er geen besmetting was. Ook de melding van een derde geval in Arnhem blijkt niet te kloppen.

Vragen en onrust

'We krijgen veel vragen en het leidt zeker tot onrust', laat een woordvoerster van de gemeente Maasdriel zondagavond weten. 'Als er echt een besmetting in Maasdriel zou zijn, hoort de gemeente dat meteen. We gaan zeker navragen hoe dit heeft kunnen gebeuren.'

Als oorzaak van de foutieve meldingen wijst het RIVM naar een nieuwe methode om het aantal besmettingen in kaart te brengen. Het totaalaantal besmettingen staat nu op 265 in heel Nederland. Daarvan zijn er dus 24 in Gelderland. De gemeente Renkum is koploper met vijf zieken.

Tot nu toe overleden in ons land drie mensen aan het virus.