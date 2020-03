Kind overlijdt na val uit raam in Wageningen

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag rond 17.15 uur in een woning aan de Generaal Foulkesweg. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit. Het kind - volgens de politie in de basisschoolleeftijd - is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar het later overleed.

Hoe de jongen uit het raam kon vallen, is niet bekend. De politie meldt alleen dat er onderzoek is verricht en dat daarbij is vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf.

