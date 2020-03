De Graafschap blijft heel koel in hectiek van de Adelaarshorst

Het was hectisch in Deventer, maar De Graafschap hield het hoofd koel en won met 2-1 van Go Ahead.

De ambiance op de Adelaarshorst was grimmig en het ging er fel aan toe in de duels. 'Je kon wel verwachten dat strijd hier het belangrijkste zou zijn, zeker met die supporters van Go Ahead', wist Gregor Breinburg. 'We hebben veel ervaren jongens, we wisten wat we konden verwachten en waren erop voorbereid. Ik vind dit wel lekker. Ik had de hele week last van mijn hamstring, maar wilde ten koste van alles meedoen.'

Trainer Mike Snoei genoot van De Graafschap, dat oogde als een kampioensploeg. 'Dat vind ik leuk, want ik neem aan dat je bedoelt dat wij volwassen speelden. De eerste helft vond ik wel matig, maar de tweede helft kwamen we goed het veld op. En Javier Vet, de beste man op het veld, moet de 3-0 maken. Ik was nieuwsgierig of ze dit konden vertalen naar de wedstrijd toe. Je zag dat ze niet zo snel wakker lagen van de hectiek. Ik vind het mooi dat we hier een resultaat hebben gehaald.'

Titelrace

De Graafschap staat nu op één punt van koploper Cambuur en zit vol in de titelrace. 'Het ene moment ligt de druk bij ons en nu weer bij Cambuur. Dat maakt het zo leuk en veel aantrekkelijker', aldus Snoei. 'Je moet niet al te veel naar anderen kijken', vindt Breinburg. 'Dit zijn wel cruciale wedstrijden, want je kunt hier drie punten laten liggen. Maar het gevoel is goed, de motivatie is goed. We zijn fris en hongerig. En dan win je zulke duels.'