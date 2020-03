Pauselijke onderscheiding Ziewent: 'Bennie is een lopend kerkarchief'

Een van de redenen voor de aanvraag van een pauselijke onderscheiding is het boek dat Venderbosch samenstelde over de geschiedenis van de kerk. Het boek is geschreven in kalligrafie en geïllustreerd met handgetekende, bouwkundige details. Onlangs restaureerde Venderbosch het boek en om het te behouden voor de toekomst is het inmiddels ook gedigitaliseerd.

Verrassing

Venderbosch wist dat het gerestaureerde boek zondag gepresenteerd zou worden. Maar dat hij zelf zo in het zonnetje werd gezet, was nog een verrassing: 'Al had ik wel een vermoeden dat er iets ging gebeuren, omdat iemand me belde om me te feliciteren. Nu weet ik waarmee.'

Volgens de initiatiefnemers voor de onderscheiding is de 89-jarige een lopend archief van de kerk. 'Hij verdient dit ontzettend. Ik ben heel trots dat we zo iemand in ons midden hebben', zegt Henry Waalderbos, voorzitter van de beheercommissie van de Werenfrieduskerk.

Nuchter

Het was nog een hele klus om het zover te krijgen. 'Het gaat allemaal heel officieel. Via het bisdom in Utrecht en uiteindelijk via Rome. We moesten een aanvraag doen in het Frans of Engels.' Na een aantal maanden kwam het verlossende antwoord: Bennie Venderbosch zou de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice krijgen. Volgens Waalderbos een unieke onderscheiding: 'Het is ook een gouden, die krijgen niet zoveel mensen tegenwoordig.'

Venderbosch zelf blijft er nuchter onder. Eerder ontving hij ook al een koninklijke onderscheiding. Die ligt thuis in de la. 'Ik ben niet zo'n medaille-figuur. Ik vind het hartstikke mooi, maar ik loop daar niet mee te koop', zegt hij lachend.