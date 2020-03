UPDATE | 28 coronabesmettingen in Gelderland

Er zijn sinds zondagavond 28 coronabesmettingen in Gelderland. GGD Gelderland-Zuid meldt drie nieuwe gevallen. Het gaat om mannen uit Nijmegen, Tiel en Ochten (gemeente Neder-Betuwe). Deze laatste patiënt is opgenomen in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. De andere twee verblijven thuis in isolatie.

Renkum en Beuningen hebben vijf besmettingen. Ook in Nunspeet is iemand ziek geworden door het virus, meldt de GGD zondag.

Een gezin met twee kinderen uit Oosterbeek (gemeente Renkum) bleek eerder op de dag wel besmet met het coronavirus. Het gezin heeft de vakantie doorgebracht in Noord-Italië samen met gezinnen uit Brabant. De Brabantse gezinsleden hadden bij terugkomst in Nederland klachten en bleken besmet. Het gezin uit Oosterbeek werd als risicocontact van hen aangemerkt en moest in thuisisolatie.

De leden hebben geen contact gehad met anderen. Volgens de GGD gaat het goed met hen. Burgemeester Agnes Schaap van Renkum heeft de familie veel sterkte en beterschap gewenst.

Nunspeet

De GGD Noord- en Oost-Gelderland maakte zondagavond bekend dat een inwoner van de gemeente Nunspeet het virus ook heeft. De patiënt heeft een link met een andere patiënt elders in Nederland en zit in thuisisolatie. Volgens de GGD gaat het naar omstandigheden goed.

Voorst

De GGD Noord en Oost-Gelderland maakte zondagavond ook bekend dat een inwoner van de gemeente Voorst besmet is. De GGD meldt dat er bij deze inwoner van Voorst een link is met Noord-Italië. De patiënt zit in thuisisolatie en maakt het volgens de GGD naar omstandigheden goed. Er is al een contactonderzoek uitgevoerd. Die contacten zijn door de GGD benaderd en hebben instructies gekregen over wat ze moeten doen.

Beuningen

De gemeente Beuningen heeft momenteel vijf besmette inwoners; eerder was sprake van drie besmettingen in Ewijk. Of de overige patiënten ook in Ewijk wonen is niet duidelijk.

Twee besmettingen in Arnhem

De tweede patiënt in Arnhem die zondagmorgen werd gemeld is de partner van de vrouw bij wie eerder deze week het coronavirus werd geconstateerd. Hij heeft milde verschijnselen. Ze liepen de besmetting vermoedelijk in Noord-Italië op.

Het RIVM meldde later dat een derde Arnhemmer ziek is geworden, maar dat is volgens een woordvoerster van de GGD Gelderland-Midden onjuist. Dat geldt ook voor een besmetting in Ede. 'Dat was een verdenking maar de coronatest bleek negatief', zegt ze.

Dat bevestigt Harald Wychgel, woordvoerder van het RIVM. 'De besmettingen werden eerst met de hand ingevoerd, maar dat is met het aantal besmettingen niet meer te doen', zegt Wychgel. 'We doen dat nu geautomatiseerd. En dat ging in het geval van Ede fout. De eerste test was eerst positief, maar de tweede test niet. Maar helaas is die melding niet geschrapt.' Pas als een test twee keer positief is, is officieel sprake van een besmetting met Covid-19, het coronavirus.

Over een besmetting in Maasdriel heerst onduidelijkheid. Het RIVM meldt op zijn website een besmettingsgeval, maar burgemeester Henny van Kooten zegt van niets te weten. 'Ik heb geen officieel bericht gehad', zegt Van Kooten desgevraagd. 'Als er een besmetting is, dan word ik daarvan door de GGD op de hoogte gesteld.'

Landelijk 265 patiënten, 3 overleden

Het RIVM meldt zondag dat twee patiënten met het nieuwe coronavirus zijn overleden, een man van 86 in Uden en een man van 82 in Sittard-Geleen. Beiden waren al ernstig ziek voordat ze de besmetting opliepen. Eerder was er al een patiënt overleden. Sinds zaterdag zijn 77 patiënten in Nederland erbij gekomen; in ons land zijn officieel 265 patiënten positief getest op corona.

Gemeenten in Gelderland waar corona is vastgesteld zijn: Arnhem, Culemborg, Nunspeet, Nijmegen, Bronckhorst, Lingewaard, West Betuwe, Zaltbommel, Wijchen, West Maas en Waal, Renkum, Beuningen, Tiel en Neder-Betuwe.

Zie hieronder de kaart met coronabesmettingen in Gelderland.

Maatregelen tegen corona

Op verschillende plekken worden maatregelen genomen tegen corona. Zo hebben de voetballers van Vitesse, NEC en De Graafschap het advies gekregen om geen handen meer te schudden met de tegenstander.

Zie ook: Voetballers schudden geen handen meer om coronavirus

Bij het Nijmeegse Radboudumc proberen ze een uitbraak onder medewerkers te voorkomen. Er mag nog maar een bezoeker bij een patiënt per dag komen. Ook schudden medewerkers net als de voetballers geen hand meer.

Koortsige en/of hoestende medewerkers worden naar huis gestuurd en mogen pas terugkomen als ze negatief getest zijn.

Zie ook: Dossier Coronavirus in Gelderland