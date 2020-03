UPDATE | 25 coronabesmettingen in Gelderland, burgemeester Maasdriel weet van niets

Er zijn sinds zondagmiddag 25 coronabesmettingen in Gelderland. Nieuwe gemeente met een virusgeval volgens het RIVM is Maasdriel met één besmetting, maar of dat juist is, is de vraag. De burgemeester van Maasdriel zegt van niets te weten. Renkum en Beuningen hebben 5 besmettingen. Het RIVM meldde een besmetting in Ede, maar dat klopt niet zegt de GGD Gelderland-Midden. En Arnhem blijft op twee besmettingen staan.

Coronacijfers die zondagmiddag op de website van het RIVM staan kloppen niet. Er is volgens de GGD Gelderland-Midden géén besmetting met het zogeheten Covid-19 in Ede. En in Arnhem zijn niet 3 mensen besmet met het virus maar 2. Het RIVM bevestigt dit.

Een gezin met twee kinderen uit Oosterbeek (gemeente Renkum) bleek eerder vandaag al besmet met het coronavirus.

Vakantie in Noord-Italië

Het gezin uit Oosterbeek heeft de vakantie doorgebracht in Noord-Italië samen met gezinnen uit Brabant.

De Brabantse gezinsleden hadden bij terugkomst in Nederland klachten en bleken besmet. Het gezin uit Oosterbeek werd als risicocontact van hen aangemerkt en moest in thuisisolatie.

De leden hebben geen contact gehad met anderen. Volgens de GGD gaat het goed met hen. Burgemeester Agnes Schaap van Renkum heeft de familie veel sterkte en beterschap gewenst.

De gemeente Beuningen heeft momenteel vijf besmette inwoners; eerder was sprake van drie besmettingen in Ewijk. Of de overige patiënten ook in Ewijk wonen is niet duidelijk.

Twee besmettingen in Arnhem

De tweede patiënt in Arnhem die zondagmorgen werd gemeld is de partner van de vrouw bij wie eerder deze week het coronavirus werd geconstateerd. Hij heeft milde verschijnselen. Ze liepen de besmetting vermoedelijk in Noord-Italië op.

Het RIVM meldde later dat een derde Arnhemmer ziek is geworden, maar dat is volgens een woordvoerster van de GGD Gelderland-Midden onjuist. Dat geldt ook voor een besmetting in Ede. 'Dat was een verdenking maar de coronatest bleek negatief', zegt ze.

Dat bevestigt Harald Wychgel, woordvoerder van het RIVM. 'De besmettingen werden eerst met de hand ingevoerd, maar dat is met het aantal besmettingen niet meer te doen', zegt Wychgel. 'We doen dat nu geautomatiseerd. En dat ging in het geval van Ede fout. De eerste test was eerst positief, maar de tweede test niet. Maar helaas is die melding niet geschrapt.' Pas als een test twee keer positief is, is officieel sprake van een besmetting met Covid-19, het coronavirus.

Over een besmetting in Maasdriel heerst onduidelijkheid. Het RIVM meldt op zijn website een besmettingsgeval, maar burgemeester Henny van Kooten zegt van niets te weten. 'Ik heb geen officieel bericht gehad', zegt Van Kooten desgevraagd. 'Als er een besmetting is, dan word ik daarvan door de GGD op de hoogte gesteld.'

Landelijk 265 patiënten, 3 overleden

Het RIVM meldt zondag dat twee patiënten met het nieuwe coronavirus zijn overleden, een man van 86 in Uden en een man van 82 in Sittard-Geleen. Beiden waren al ernstig ziek voordat ze de besmetting opliepen. Eerder was er al een patiënt overleden. Sinds zaterdag zijn 77 patiënten in Nederland erbij gekomen; in ons land zijn officieel 265 patiënten positief getest op corona.

Gemeenten in Gelderland waar corona is vastgesteld zijn: Arnhem, Culemborg, Nijmegen, Bronckhorst, Maasdriel, Lingewaard, West Betuwe, Zaltbommel, Wijchen, West Maas en Waal, Renkum en Beuningen.

Zie hieronder de kaart met coronabesmettingen in Gelderland.

