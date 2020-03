Arnhem wil alleenstaande vluchtelingenkinderen opvangen

Arnhem is bereid mee te werken aan de opvang van 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland vanuit de Griekse eilanden. Een meerderheid van de gemeenteraad wil gehoor geven aan de noodkreet van verschillende hulporganisaties.

De Griekse minister vroeg eerder in een brief aan EU-landen om de verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van 2500 kinderen zonder ouders. Verschillende landen zegden hun medewerking toe, en ook Duitse burgemeesters toonden zich bereid. Daarop vroeg onder meer VluchtelingenWerk aan Nederlandse gemeenten om hetzelfde te doen.

Dat leidde tot instemmende reacties uit onder meer Amsterdam, Leiden, Groningen en Nijmegen. En ook in Arnhem tekent zich hier een raadsmeerderheid voor af. GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, Denk Verenigd Arnhem en Partij voor de Dieren dienen een voorstel in om Arnhem aan te laten sluiten bij deze ‘coalition of the willing’. De SP maakte een eigen voorstel, maar de partijen kijken of ze tot een gezamenlijk plan kunnen komen. Samen hebben ze een meerderheid.

'Laat Arnhem veilige en warme plek zijn'

Kinderen mogen nooit een pion zijn in een 'geopolitiek schaakspel', volgens het voorstel. 'Elk kind verdient een veilige en warme plek. Laat dat in Arnhem zijn', betoogt GroenLinks-raadslid Marie José Navis. 'Kinderen zijn gebaat bij een dialoog over bereidheid, niet bij een discussie over maximale aantallen.'

Hoeveel effect het signaal van de Arnhemse politiek heeft, is de vraag. De motie roept op om in gesprek te gaan met het ministerie, dat gaat er namelijk over. Minister-president Mark Rutte liet al weten niet van plan te zijn om extra minderjarige vluchtelingen uit de Griekse kampen naar Nederland te halen. Hij wijst daarbij naar de Europese Commissie die bekijkt of er meer kan worden gedaan, meldt de NOS.

'Intimidatie en geweld in machtsstrijd'

Volgens VluchtelingenWerk proberen kinderen op de eilanden onder 'erbarmelijke en beschamende omstandigheden' te overleven. Er zou sprake zijn van intimidatie en geweld in de 'machtsstrijd tussen het Turkije van Erdogan en de Europese Unie'.

