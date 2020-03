Zorgen en irritaties nemen toe bij Vitesse

'Dit resultaat verbloemt heel veel, dat kun je wel zeggen. Twente krijgt de beste kansen, maar wij winnen', stelt doelman Remko Pasveer na afloop. De Tukker was geïrriteerd over het spel van zijn ploeg. 'Wij voetballen zo moeilijk. Er is ook geen beleving. Je kunt ook niet zien dat wij afspraken maken en het lijkt wel alsof er geen idee achter zit. Ik heb mijn irritaties geuit in de rust. Ik vind dat we meer energie moeten steken in goede afspraken met elkaar, want dat doen we veel te weinig.'

'Iedereen vecht met zichzelf'

Dat ziet ook trainer Edward Sturing. 'Het probleem is dat dit elftal niet als team functioneert. Veel dingen die automatisch moeten gaan, gaan ook niet automatisch. Iedereen vecht met zichzelf en dan speel je elkaar uit de wedstrijd. Je ziet wel dat de spelers graag willen, maar soms moet je met je hoofd spelen. Ik kan geen miljoenen situaties bespreken met mijn team. Het heeft ook te maken met de spelers die een juiste beslissing moeten maken op het juiste moment.'

Sturing vindt dan ook dat Vitesse een van de slechtste wedstrijden onder zijn leiding speelde. 'Of het de slechtste was weet ik niet, maar het was wel heel matig. Gelukkig boeken we resultaat, hopelijk doet dat wat met het team.'

'Ik zit bij een praatclub, ik ga geen gesprek meer organiseren'

In het verleden namen doelman Remko Pasveer en Bryan Linssen nog wel eens het voortouw voor een teamgesprek over de situatie. Maar dat gaat nu niet gebeuren, zo stelt de doelman. 'Ik heb het gevoel dat ik de laatste driekwart jaar bij een praatclub zit. Dus dat ga ik niet meer doen.'