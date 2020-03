Belabberd Vitesse wint dankzij uitgefloten invaller

Met een hand op de schouder van de kinderen – vanwege het coronavirus niet hand-in-hand – kwamen onder meer Patrick Vroegh en Riechedly Bazoer het veld op. Zij stonden in de basis vanwege de schorsing van Oussama Tannane en blessure van Matus Bero.

Twee nieuwe blessures

In de openingsfase schoten beide ploegen op de paal. Eerst was het Nouha Dicko die een voorzet van Bryan Linssen op het aluminium kopte en niet veel later was Ajax-huurling Noa Lang namens de bezoekers dicht bij het openingsdoelpunt.

Aanvoerder Bryan Linssen schiet. Foto: Wil Kuijpers

In het restant van de eerste helft had Vitesse het vooral erg lastig tegen FC Twente. Daar kwam nog eens bij dat de Arnhemmers in een paar minuten tijd zowel Bazoer als Vroegh verloren door een blessure. Een van de vervangers, Jay-Roy Grot, werd bij zijn invalbeurt uitgefloten door de eigen fans. Remko Pasveer voorkwam met een knappe redding dat de schade vlak voor rust nog groter werd.

Belabberd spel

Ook na rust was het spel van Vitesse beroerd. De beste kansen waren er voor de Tukkers, die strijden tegen degradatie. Toch was het Vitesse dat op voorsprong kwam: Jay-Roy Grot zette een goede sprint in en schoot de bal keihard achter de doelman. Hij haalde zo revanche op het publiek dat hem uitfloot, maar raakte ook geblesseerd bij het doelpunt.

Vitesse hield in het restant van de wedstrijd stand, al wist Eli Dasa ternauwernood de gelijkmaker te voorkomen. De Arnhemmers klimmen dankzij de overwinning naar de zesde plek in de eredivisie. De ploeg kan zondag weer worden bijgehaald door de tegenstander van volgende week, FC Utrecht.

