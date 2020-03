Ziekenhuismedewerker heeft corona, nu vijftien besmettingen in Gelderland

Een medewerker van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen is besmet met het coronavirus. De man uit Wijchen was vrijdag nog aan het werk. Dat meldt het ziekenhuis zaterdag.

De man is geen arts, maar is werkzaam bij een ondersteunende dienst van het ziekenhuis. Hij is vrijdag met klachten van de luchtwegen getest en naar huis gestuurd. Het gaat goed met hem.

Geen contact met patiënten

De medewerker is volgens het ziekenhuis niet in een risicogebied geweest. Er is in kaart gebracht met wie hij contact heeft gehad binnen het CWZ. Daarbij gaat het niet om patiënten, waardoor er geen gevolgen zijn voor de zorg.

Collega's die direct contact met hem hebben gehad hebben geen klachten en blijven aan het werk. 'Ze rapporteren dagelijks over hun temperatuur, luchtwegklachten en algehele gezondheid', aldus het ziekenhuis.

De GGD benadert zijn contacten in de privéomgeving. De Wijchenaar verblijft voorlopig in thuisisolatie.

Nieuwe besmetting in Bronckhorst

Ook in de gemeente Bronckhorst is een nieuwe besmetting met het coronavirus opgedoken. Het is het tweede geval in de gemeente, nadat eerder al een besmetting in Hengelo bekend werd. Het is niet bekend waar de nieuwe patiënt woont.

Zie ook: Vrijwilligster van zorginstelling in Hengelo besmet met corona

Er is volgens de GGD Noord- en Oost-Gelderland een link met een eerdere patiënt in ons land. De nieuwe patiënt zit in thuisisolatie en maakt het goed.

Vijftien gevallen bekend

Er zijn in onze provincie zeker vijftien besmettingen met het coronavirus. GGD Gelderland-Zuid maakte zaterdagochtend al bekend dat het virus was opgedoken in West Betuwe en Nijmegen.

Zie ook: Nieuwe besmettingen met corona in Gelderland-Zuid

In heel het land staat de teller volgens de laatste cijfers van het RIVM op 188. Een man van 86 in Rotterdam is aan de ziekte overleden.

Bekijk het kaartje met de besmettingen in onze provincie.

Zie ook: Dossier Coronavirus in Gelderland