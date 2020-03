Biomassacentrale zet deuren wagenwijd open

Zo'n 50 tot 80 mensen kwamen zaterdag op de eerste open dag af. In de biomassacentrale wordt voornamelijk hout (pallets en groenafval) omgezet tot warmte. Deze warmte wordt weer gebruikt om de huizen in Ede te verwarmen.

'Er is de laatste tijd veel te doen rondom biomassa', zegt Bob Jansen van het warmtebedrijf. 'We willen alle zorgen bij de inwoners wegnemen en nodigen ze dan ook van harte uit.'

Veel bezoekers geven aan dat ze het fijn vinden om te weten hoe het werkt dat hun huis verwarmt wordt. Er zijn vele vragen die de centrale kan beantwoorden. 'Deze dagen zijn er om vragen te stellen, maar er is ook zeker ruimte voor debat'. Het bedrijf voorziet zo'n 20.000 huizen en bedrijven van warmte.

Er is al langere tijd veel kritiek op de centrales. Zo zijn er verschillende meldingen van schade.

Vorige maand bleek dat er problemen zijn geweest met de centrale aan de Knuttelweg. Daar was met te nat hout gestookt, waardoor er veel vieze rook vrijkwam. Volgens Jansen komt er alleen maar waterdamp uit de pijpen. 'We stoken veel hout, wat ook nat is. Dit geeft veel waterdamp af.'

Weinig klachten

Jansen zegt op dit moment weinig klachten te hebben. 'We krijgen nagenoeg geen klachten. We gaan graag met iedereen in gesprek die last heeft en denkt dat het afkomstig is van ons.'

