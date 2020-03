Getergde Bazoer wil ongelijk Sturing bewijzen: 'Ik ben de dupe geworden.'

Onder Sturing raakte de 23-jarige Utrechter onlangs zijn basisplaats kwijt. 'Het hele team draaide niet en ik ook niet', steekt Bazoer van wal. 'We verloren wedstrijden. Dat is er mis gegaan. Dan slachtoffert de trainer mensen en daar ben ik de dupe van geworden. Dat heb je te accepteren.'

Hij werd als grootste zomeraankoop van Vitesse gepresenteerd. De club betaalde zelfs rond de 1,5 miljoen euro voor Bazoer. Aanvankelijk speelde hij veel, maar het elftal bij de hand nemen lukte niet. Sturing vond dat de middenvelder uiteindelijk te weinig bracht en posteerde hem op de bank.

Getergd

'Of ik het snapte en er begrip voor had? Terecht of niet terecht. Dat maakt niet veel uit', zegt Bazoer op rustige toon. 'Ik kan voetballen, dat weet ik. Ja, ik ben getergd. Ik wil tegen Twente laten zien dat ik in de basis hoor.'

Bazoer speelde voor Ajax, Wolfsburg, Porto en FC Utrecht en werd op jonge leeftijd gezien als één van de grootste talenten van Nederland. Hij wist die belofte echter nog niet in te lossen en raakte zelfs bij een subtopper zijn plaats in het elftal kwijt.

Overtuigen

Tegen FC Twente vanavond in Arnhem jaagt Bazoer op eerherstel. Hij speelt echter vooral omdat Oussama Tannane geschorst is. 'Ik ben blij met deze kans. Hopelijk kan ik de trainer overtuigen. Dat is inderdaad aan mij. We moeten winnen van FC Twente en wat mij betreft doen we dat met mooi voetbal.'

Vitesse strijdt voor een plek in de play-offs en ligt het hele seizoen op koers voor die nacompetitie met als inzet Europees voetbal. De laatste twee duels gingen echter verloren. 'We moeten veel constanter worden. Vitesse heeft echt heel veel kwaliteiten in de ploeg.'