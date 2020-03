Nieuwe besmettingen met corona in Gelderland-Zuid

In Gelderland-Zuid zijn er twee nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus. Dat zegt de GGD Gelderland-Zuid. Het gaat om besmettingen in West Betuwe en Nijmegen.

De gemeente West Betuwe meldt dat in Geldermalsen een man en een vrouw de besmetting hebben opgelopen. Beiden zijn in Noord-Italië geweest. Zij verblijven thuis in isolatie. Aanvankelijk was alleen een man uit die plaats besmet.

Een woordvoerster van de GGD weet niet of de man en vrouw samen in Noord-Italië zijn geweest. Ook is er een nieuwe besmetting in Nijmegen, daar is weinig over bekend.

Corona op Radboud

De Radboud Universiteit meldde dat er bij een student het coronavirus is vastgesteld. Dat blijkt een e-mail in het bezit van Omroep Gelderland. Het is onduidelijk of de student de inwoner van Nijmegen is.

Omdat de student in de besmettelijke periode niet op de universiteit is geweest, is er geen risico geweest op besmetting op de universiteit via deze student. De student blijft thuis totdat deze beter is en de besmettelijke periode voorbij is.

In totaal zijn nu minstens dertien mensen in Gelderland besmet met het coronavirus.

