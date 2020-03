Atleet Mike Foppen ligt op Olympische koers, maar liever zekerheid via limiet

En dus waagt de Nijmeegse atleet begin mei een poging om de Olympische limiet op de 5000 meter te lopen. 'Op 8 mei doe ik een eerste poging in Stanford, bij San Francisco. Ik moet twaalf seconden van mijn persoonlijk record af zien te halen. Dat is best wel veel. Ik probeer zo dicht mogelijk in de buurt te komen en dan zien we daarna wel wat voor invloed dat heeft op de ranking.'

Want dat is de andere manier om naar Tokio te gaan. Foppen staat nu net op een positie die recht geeft op Olympische deelname. 'Het is best ingewikkeld. Ik heb me er goed in verdiept. Die limiet wordt toch lastig en dan is de ranking de andere optie. Je hebt drie prestaties die meetellen en daar krijg je punten voor. En dan ook punten voor je tijd en je kunt bonuspunten pakken gekoppeld aan de categorie van de wedstrijd. In die zin jammer dat het WK Indoor niet doorging, want daar vielen veel punten te halen. Ik ben soms iets teveel met die punten bezig, dat remt je als atleet. Ik wil gewoon voor mezelf zo hard mogelijk lopen en ik denk dat die limiet er dan misschien ook nog wel inzit.'

Indoor kende Foppen een kort, maar sterk seizoen. Maar daar stond geen 5000 meter op het programma en dus liep hij de 3000 meter. 'Het is zeker vergelijkbaar. Je loopt 12,5 ronde en outdoor op de 5000 meter is het vijftien ronden. Op het NK koos ik er voor om meteen gas te geven. Ik hou er wel van op meteen van kop af aan te lopen. Het geeft je iets extra's. Stel dat ik in een belangrijke wedstrijd een groep moet laten gaan en in mijn eentje door moet lopen, dan train je dit zo ook. En mooi dat ik ook nog de titel pakte.'