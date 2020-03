Zit het lekker? Reizigers testen intercity van de toekomst

Honderden reizigers hebben het nieuwe interieur getest en hun mening daarover gegeven. 'Hij ziet er mooi uit', zegt Werner van den Broek, die dagelijks met de trein reist. 'De plafonds met de geïntegreerde verlichting en handig met een stopcontact naast de stoel.'

En, belangrijk, hoe zitten de stoelen? 'Ja, die zitten wel lekker', zegt treinreiziger Annemieke Koelman.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Kritiekpuntjes

Maar zijn er ook kritiekpuntjes. 'Ik mag heel graag handwerken in de trein, en ik had geen mogelijkheid om iets neer te leggen', zegt Koelman. 'Ik kon mijn tas niet kwijt en de ruimte tussen de tafel en de stoel was krap', aldus Van den Broek.

Ook de kleuren zijn belangrijk. 'Ik vind het een rustig aandoende coupé. Ik zou het wel prettig vinden om dan drie uur in de trein te zitten', zegt Koelman.

'In deze opstelling zie je andere kleuren dan in de huidige treinstellen en we kijken wat de mensen daar van vinden', legt projectleider interieur NS Barbara de Jong uit. 'Dus ook de psychologische kant zit daarbij.'

Koffie

De NS neemt alle feedback van de reizigers mee in de definitieve interieurs van de toekomstige treinstellen. En hoe zit het met de koffie in de toekomstige trein? 'Dat onderzoeken we misschien ergens anders, maar niet in dit onderzoek.'

Koelman lachend: 'Daar ben ik al niet meer aan gewend, dat er koffie wordt geserveerd.'

Niet voor 2025

Het resultaat is niet voor 2025 op het spoor te zien. Er gaan eerst nog nieuwe intercity's rijden die al eerder zijn besteld.