Roep om 'deltaplan' voor Achterhoek en andere krimpregio's

Een omvangrijk 'deltaplan' is nodig om de leefbaarheid in de vijf krimpregio's in Nederland op peil te houden. Dat zegt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het televisieprogramma Meldpunt. De Achterhoek is een van de krimpregio's in ons land.

Putter maakt zich vooral zorgen om de positie van ouderen in de krimpregio's, waar in totaal zo'n 1,3 miljoen mensen wonen. In de regio's neemt de vergrijzing flink toe terwijl de jongeren wegtrekken richting de steden. Putters voorziet daarom dat er in die gebieden komende jaren een gebrek aan zorgmedewerkers en mantelzorgers ontstaat.

Volgens hem moet het Rijk daarom investeren in zorgwoningen. 'Overal zijn wachtlijsten voor ouderen die kleinschaliger willen wonen', aldus Putters.

Woningtekort

Ook moet het volgens de SCP-directeur aantrekkelijker worden om in de zorg te werken om het gebrek aan mantelzorgers te verhelpen. 'Als hier geen mantelzorgers meer zijn, komt een groep ouderen in de problemen', aldus Putters. Hij wijst daarbij ook op het woningtekort in krimpregio's waardoor het voor jongere mensen lastig is om zich daar te vestigen.

Werkgevers in krimpregio's kunnen iets doen aan hun personeelstekorten door meer deeltijdbanen aan te bieden. Volgens Putters zijn veel mensen van begin zestig graag bereid om een paar dagen in de week te werken.