Herdenking en tentoonstelling Keijenborg

Op 1 april as is het 75 jaar geleden dat Keijenborg is bevrijd door de Canadezen. Deze dag is in Keijenborg begonnen als een zwarte dag,

want in de nacht van 31 maart op 1 april 1945 hebben de Duitsers alle munitie verplaatst en op 1 april ’s middags – net voor de bevrijding -

alle munitie die opgeslagen lag in het ABTB gebouw laten exploderen. Hierbij kwamen 6 onschuldige mensen om het leven. Dit was net

voordat Keijenborg werd bevrijd.

Dat de oorlog ook wreed is geweest in onze omgeving, blijkt verder uit een gebeurtenis die plaats vond op 21 maart 1945. Er viel op die dag een vliegtuigbom op een woning in de Velswijk, waarbij een vader en een dochter het leven lieten. In totaal zijn er toen 13 burgers omgekomen.

Dat het in die dagen bovendien gevaarlijk was om op straat te gaan bleek op 25 maart 1945, toen een evacué die lopend richting Keijenborgse kerk ging werd beschoten.

Dat de oorlog al vroeg in de omgeving van Keijenborg gaande was, blijkt ook uit het feit dat in de nacht van 9 op 10 augustus 1942 een Engels vliegtuig is neergehaald, waarbij de bemanning het leven liet. De bemanningsleden liggen begraven op de Algemene Begraafplaats in Hengelo G. Uit allerlei plaatsen kwamen onderduikers en evacués naar de Achterhoek, veel burgers en boeren hadden onderduikers of evacués in huis. Als dank hiervoor is er een herdenkingsplaquette geschonken aan Keijenborg. Deze is aan de kerkmuur bevestigd.

Zelfs werd de hulp die geboden werd door burgers aan vliegtuigbemanning, niet door de Duitsers gewaardeerd. Zo werden hierdoor de hulp biedende burgers opgepakt en later gefusilleerd. Negatieve uitlatingen heeft een vroegere kapelaan van Keijenborg ook uiteindelijk zijn leven gekost. Hij was afgevoerd naar Dachau waar hij is gestorven.

Om dit alles niet te vergeten, willen wij op dinsdagavond 31 maart 2020 om 19.00 uur een herdenking houden in de kerk. Deze herdenking zal bestaan uit teksten en gedichten en worden opgeluisterd met toepasselijke liederen. De schutterij en het parochiekoor zullen hun medewerking

verlenen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder genot van een kopje koffie.

Ook zal er een kleine tentoonstelling zijn in de kerk met artikelen en foto’s uit die periode. Wij nodigen u van harte uit, in de Johannes de Doper kerk te Keijenborg. Nabestaanden van slachtoffers, evacués van toen, hun familie, mensen uit de buurtschappen, Keijenborgers.

Laten wij samen herdenken, in tekst gedichten muziek en zang. Om nooit te vergeten.

Locatie : Johannes de Doperkerk Keijenborg

Datum : dinsdagavond 31 maart 2020 om 19.00 uur