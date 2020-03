Oud-commandant Van Uhm: 'Vechten is het allerlaatste middel'

Van Uhm maakte onlangs veel indruk met zijn brief aan de bevrijders, die hij schreef in het kader van 75 jaar vrijheid. De geboren bakkerszoon stond jarenlang aan de top van het Nederlandse leger en de eerste aanzet tot een carrière als militair kwam van de verhalen van zijn vader. 'Zijn verhalen brachten wij ertoe om te lezen over de oorlog. Eerst over de bevrijding en over Nijmegen waar ik woonde, daarna over Nederland en de wereld. Toen dacht ik: wat een ellende! Al vrij snel drong zich toen de vraag op: 'Wat ga jij daar zelf aan doen Peter?''

Allerhoogste baas

De Nijmegenaar ging het leger in en wist het uiteindelijk te schoppen tot commandant der Strijdkrachten, de allerhoogste in rang. Hij volgde in 2008 Dick Berlijn op. Een dag na zijn aanstelling, op 18 april, kwam zijn zoon eerste luitenant Dennis van Uhm, om het leven in Uruzgan door een aanslag met en bermbom.

In 2012 trad hij af als commandant der strijdkrachten en sindsdien geniet hij van zijn pensioen. Maar stilzitten is er niet bij. Van Uhm is ambassadeur van stichting Hulphond Nederland en samen met zijn vrouw is hij ook gastgezin voor hulphonden.

Hulphond Samar. Foto: Omroep Gelderland

Momenteel hebben hij en zijn vrouw hulphond Samar bij hen in huis wonen. Maar hoewel het opleiden van hulphonden mooi en dankbaar werk is, is het soms toch ook wel lastig. 'We hebben elke keer weer een Fisherman's Friend-momentje als we afscheid moeten nemen.'

Laatste redmiddel

Hoewel Van Uhm oud-militair is, is hij zeker geen voorstander van vechten: 'Het doel van een leger is het inzetten voor vrijheid. Vechten is daarbij het allerlaatste middel.'

Van Uhm heeft jarenlang verschillende oorlogen en brandhaarden van dichtbij gezien en als ervaringsdeskundige heeft de Nijmegenaar nog wel een dringend advies. 'Laten we vooral als internationale gemeenschap proberen om te voorkomen. Wij komen pas in actie als de boel klapt, maar laten we nou eens beginnen voordat al die mensen op de vlucht slaan.'