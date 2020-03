MH17-proces roept gemengde gevoelens op: 'Ik krijg m'n broer er niet mee terug'

Bats is één van de Gelderse nabestaanden die het proces van nabij gaat volgen. Hij is niet in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol waar het proces plaatsvindt, maar wel op één van de beschikbare plekken waar nabestaanden terechtkunnen om de zaak live te volgen.

'Ik vind het wel lastig en het houdt je heel erg bezig', zegt Bats. 'Maar je moet nuchter blijven en een goed proces is belangrijk. Ik probeer in allerlei zaken tijd voor mezelf te nemen, dat helpt.'

Erg confronterend

Er zijn ook nabestaanden die het niet per se van dichtbij volgen en er zelfs liever niet op deze manier mee geconfronteerd willen worden. 'Ik houd me liever met positieve gedachten aan mijn broer bezig', legt Odulf Niewold uit.

Hij verloor zijn 22-jarige broer Tallander uit Brummen. 'Ik ga er later tijdens het proces misschien nog wel naartoe, maar nu nog niet. Je kunt natuurlijk niet om het proces heen, maar je er heel erg druk over maken heeft geen zin. Ik krijg m'n broer er niet mee terug.'

Het internationale Joint Investigation Team dat het onderzoek leidt naar het neergehaalde toestel liet vorig jaar juni weten voldoende bewijs in handen te hebben om de betrokkenheid van de verdachten aan te tonen. Eerder werd al vastgesteld dat de MH17 vanuit het rebellengebied in Oost-Oekraïne met een buk-raket uit de lucht werd geschoten. De raket was aangevoerd vanuit Rusland.

Geen verdachten in de rechtszaal

De verdachten zullen niet bij het proces aanwezig zijn. De Russische verdachten hebben eerder al laten weten niet te verschijnen. En zowel in Rusland als in Oekraïne staat de wet het niet toe om onderdanen uit te leveren. Er is dan ook niet om uitlevering gevraagd.

Er is de autoriteiten wel nadrukkelijk gevraagd om te zorgen dat de dagvaarding bij de verdachten terecht zou komen en ze zijn ook opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. In januari meldde het Eindhovens Dagblad dat een eerste advocaat van een verdachte zich bij de rechtbank zou hebben gemeld.

Afgelopen week verscheen in dagblad De Volkskrant een uitgebreid artikel waar uiteen werd gezet hoe de Russen vanaf dag één het onderzoek hebben tegengewerkt. Voor de meeste nabestaanden een zeer confronterend artikel. 'Ik volg het sowieso al helemaal niet meer', zegt Hans Imming uit Duiven. Hij verloor zijn vrienden Rob van de Kraats en Barbara de Bruin uit Duiven.

Ook een zoon van Barbara en een zoon van Rob kwamen om. 'Ik weet niet wat ik allemaal nog moet geloven na al die tijd. Er is al zoveel gezegd en geschreven en ik heb het idee dat er ook heel veel niet klopt. Door al die tegenwerking heb ik ook nogal wat vraagtekens bij dit proces. Ik probeer er afstand van te houden.'

Spreektijd nabestaanden

De verdeeldheid onder de nabestaanden blijft groot. Er hebben meerdere Gelderse nabestaanden aangegeven het vooral op afstand te willen volgen. De meesten omdat ze niet opnieuw alles weer helemaal willen oprakelen. Maar er zijn ook nabestaanden die het op de voet gaan volgen en spreektijd hebben aangevraagd.

Het strafproces zal zeker een jaar gaan duren en wordt in verschillende tijdsblokken uitgevoerd. Sommige strafrechtdeskundigen verwachten zelfs dat het meerdere jaren zal gaan duren. In de eerste fase van de zitting zal het vooral om procedurele zaken gaan. In dit eerste blok dat tot en met 13 maart duurt zal de zaak nog niet inhoudelijk worden behandeld.