Mannen staan terecht voor supersnelle ramkraak op tankstation Beneden-Leeuwen

Drie mannen moeten deze maandag voor de rechter verschijnen voor een ramkraak op een tankstation in Beneden-Leeuwen in november vorig jaar. Ze zouden daarbij een kluis hebben buitgemaakt.

De politie kreeg in de nacht van 24 op 25 november een melding van een inbraak bij het Esso-tankstation aan de Van Heemstraweg. Agenten zagen bij aankomst dat de toegangsdeur volledig was ontzet. De daders waren supersnel te werk gegaan, want volgens de bedrijfsleider duurde de ramkraak 58 seconden.

De overvallers waren er al vandoor toen de politie arriveerde. Andere agenten zagen even later in de buurt een bestelbus rijden. Toen ze die controleerden, bleek de kluis die was buitgemaakt achterin te liggen. De drie inzittenden werden aangehouden. Het gaat om een 33-jarige en 57-jarige man uit Nijmegen en een 41-jarige man uit Beuningen.

Twee busjes gebruikt

De drie verdachten zouden twee busjes hebben gebruikt: één voor de ramkraak en één als vluchtwagen. De bus die vermoedelijk gebruikt is bij het rammen van de toegangsdeur van het tankstation, is later die nacht uitgebrand langs de weg in Appeltern teruggevonden.

