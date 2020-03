Wijchen verbreekt record: nog nooit zoveel banen als in 2019

Het totaal aantal banen in Wijchen was nog nooit zo hoog als in 2019. De gemeente zag een stijging van 5,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarmee is Wijchen na Neder-Betuwe de grootste stijger in Gelderland.

In totaal boden 3610 bedrijven eind 2019 werk aan 18.179 werknemers in Wijchen. Het is ook de eerste keer dat er zoveel bedrijven gevestigd zitten in de gemeente. Daarmee is Wijchen de grootste stijger in de regio Arnhem-Nijmegen en na Neder-Betuwe is zij zelfs koploper in Gelderland.

‘Het is hier goed werken en ondernemen’, stelt wethouder Nick Derks. ‘We zitten midden in een logistiek knooppunt voor Nederland, Duitsland en zelfs verder in Europa. Bedrijven zien dat steeds meer. De komende tijd pakken we door en blijven we inzetten op langetermijngroei.’

Goed jaar voor ondernemers

Zowel winkeliers als grote multinationals hadden een goed jaar. Organisaties zoals DHL, Lidl en ThermenBerendock openden in 2019 de deuren en zijn volgens de gemeente verantwoordelijk voor een flink deel van de totale groei. Verder profiteert Wijchen van het succesvolle industrieterrein Bijsterhuizen, dat werk levert aan ruim 7000 arbeiders.

De gemeente is momenteel bezig met het aanscherpen van haar economische en toeristische visie, die ze voor de zomer hoopt te presenteren.

