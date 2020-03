Lionsclub Elburg Oldebroek bezorgt voedselbank een besparing

Tijdens Winter in de Vesting 2018 stond midden in de Elburger binnenstad een wensboom van de Lionsclub Elburg Oldebroek. Bezoekers van dit evenement konden wensen voorstellen met leuke ideeën voor een maatschappelijk doel.

Van de meer dan twintig binnengekomen voorstellen, werden er negen beloond met een gift. Eén daarvan betrof een voorstel voor de voedselbank.

Meine Spoelder, één van de chauffeurs van de voedselbank, had een briefje opgehangen met de tekst: ‘Graag een onderhoudsbeurt voor de koelauto van de voedselbank’. Leden van de Lionsclub zijn daar mee aan de slag gegaan en vonden Visscher Autotechniek in Oldebroek bereid om de onderhoudsbeurt gratis uit te voeren en AGJ Automotive in Elburg om de benodigde materialen daarvoor te doneren. Sjaak van der Spek, monteur bij Visscher Autotechniek, heeft de onderhoudsbeurt uitgevoerd. Hij was zelfs bereid om de onderhoudsbeurt in zijn vrije tijd op zaterdag uit te voeren.

In maart 2019 werd de voedselbank op de hoogte gesteld van de toezeggingen. Helaas had de voedselbank net daarvoor de jaarlijkse onderhoudsbeurt laten uitvoeren bij de Mercedes garage. Maar nu was de koelauto weer aan een beurt toe en konden Visscher Autotechniek en AJG Automotive aan de slag. Voor de voedselbank betekent dit een besparing van ongeveer duizend euro. Een welkome besparing, omdat de voedselbank jaarlijks moeite heeft om voldoende geld binnen te krijgen voor alle kosten.