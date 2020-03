Zeker elf coronabesmettingen in Gelderland, tweede vrouw uit Huissen besmet

Het aantal besmettingen met het coronavirus is in Gelderland opgelopen naar elf. Het virus is onder meer opgedoken in de gemeente Renkum en ook is een tweede vrouw uit Huissen en een medewerker van de Nijmeegse Radboud Universiteit besmet.

De Nijmeegse Radboud Universiteit heeft haar medewerkers en studenten vrijdag laten weten dat een personeelslid tijdens een vakantie in het buitenland besmet is geraakt. De medewerker in kwestie is daar nu nog steeds en is in quarantaine in een hotel. In welk land hij verblijft, maakt de universiteit uit privacyoverwegingen niet bekend.

Reden voor maatregelen op de universiteit is er niet. De medewerker is sinds het krijgen van de verschijnselen van corona niet terug geweest in Nijmegen.

Elf Gelderse patiënten

Het RIVM bracht eerder op vrijdag naar buiten dat het aantal besmette Nederlanders nu op 128 staat. In Gelderland zijn er zeker elf gevallen, waaronder nieuwe besmetting in Oosterbeek en Huissen.

De gemeente Renkum laat weten dat het gaat om een man die met zijn gezin op vakantie was in Noord-Italië. Hij zit in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed. De rest van het gezin vertoont geen klachten. Hun contacten worden tot een minimum beperkt.

Verder is ook een tweede inwoner van de gemeente Lingewaard besmet. Het gaat om een vrouwelijk familielid van de vrouw uit Huissen, bij wie het virus donderdag al is vastgesteld. Ook deze vrouw komt uit Huissen en zit inmiddels in thuisisolatie.

Patiënt overleden

Sinds donderdag zijn er in heel het land 46 nieuwe patiënten bijgekomen. Eén patiënt, een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, is overleden.

Bekijk het kaartje met de besmettingen in onze provincie.