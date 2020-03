Nijmeegse vrije sectorwoning duurst van Gelderland

Stijging van 3,4 procent

Nieuwe huurders betaalden in de tweede helft van 2019 gemiddeld 12,93 euro per vierkante meter per maand. Dat is een stijging van 3,4 procent ten opzichte van het tweede half jaar van 2018. Toen betaalden nieuwe huurders gemiddeld 12,51 euro per vierkante meter per maand.

Appartementen nog duurder

Appartementen zijn in Nijmegen nog een stukje duurder: gemiddeld betaalden nieuwe huurders in het tweede half jaar van 2019 13,93 euro per vierkante meter per maand. Een eengezinswoning was daarentegen relatief goedkoop: gemiddeld betaalden nieuwe huurders hiervoor euro 10,08 per vierkante meter per maand.

Studentenstad

Dat de prijzen in Nijmegen hoger liggen, is goed te verklaren. Nijmegen is de studentenstad van de regio en inwoners tussen de 18 en 29 jaar zijn er sterk vertegenwoordigd. De grote vraag naar woningen in het lagere- en middensegment levert de stad een tekort op van 5.600 woningen. Daarmee is Nijmegen, na Amsterdam en Utrecht, de derde in het lijstje steden met de grootste woningnood.