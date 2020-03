Wijnand haalt brood en banket vanuit de hele wereld naar de Achterhoek

Wijnand Stegeman (50) uit Laren is bakker. Geen gewone bakker. Nee, hij noemt zichzelf wereldbakker. Hij reist de wereld over en neemt ingrediënten en recepten mee naar zijn bakkerij in de Achterhoek.

'Ik was klaar met mijn opleiding tot brood- en banketbakker', vertelt Stegeman. 'Maar ik wilde de wereld zien. Dus ik pakte mijn rugzak en kwam via Australië in Californië terecht. Daar ging ik aan de slag bij een bakker. Die had Mexicaanse bakkers in dienst. Die leerde ik oliebollen, mergpijpjes, speculaas en gevulde koeken maken. Die Nederlandse producten sloegen aan bij de Amerikanen. Toen dacht ik: 'Zoiets kan ik ook doen in Nederland, maar dan andersom!''

Trots haalt Stegeman een schaaltje bonbons tevoorschijn, met Japanse ingrediënten. 'Hier hebben we afgelopen week de vierde prijs mee gewonnen bij de verkiezing 'lekkerste bonbon van Nederland'.

De Larense bakker was zijn tijd ver vooruit met havermoutkoekjes: 'Oat meal cookies zijn nu populair en overal verkrijgbaar. Maar wij verkopen ze al sinds 1996 volgens Engels recept. Datzelfde geldt voor brownies'.

Klanten uit het westen

Nu de wereldbakker bijna 25 jaar bestaat, en inmiddels 26 mensen in dienst heeft, maakt hij nog steeds verre reizen. 'Klanten vragen dan: 'Goh, wat ga je nu weer meenemen?'' De Larense bakker trekt zelfs klanten uit het westen. 'Dan nemen ze veel mee. Ook voor hun buren. En dat gaat dan de vriezer in.'

Toch denkt hij er niet aan om een tweede winkel te openen. 'Ik was laatst in Nieuw-Zeeland. Zo mooi! Toen dacht ik: 'Hier zou mijn bakkerij zeker een succes worden.' Maar ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Bovendien heb ik hier in Laren al succes. Het moet wel leuk blijven. Ik denk dat dat m'n Achterhoekse nuchterheid is.'

