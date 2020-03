Genomineerden Edese Onderwijsprijs 2020 bekend

Op woensdag 18 maart vindt sinds lange tijd weer de Edese Onderwijsdag plaats. Een dag vol inspiratie voor alle medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs. Dit jaar staat de dag in het teken van het versterken van gelijke kansen, zo stelt de gemeente Ede woensdag in een persbericht

Ook wordt er op deze dag traditiegetrouw een prijs gegeven voor het beste onderwijsidee in Ede. In totaal waren er zeven aanmeldingen, waarvan er nu drie door de jury zijn genomineerd. De genomineerde voorstellen zijn: 'Cultuurlessen' voor de leerlingen van de Internationale Schakelklas van CSG Het Streek, Natuurtalent van Aeres VMBO samen met Identity Craft en “Leren van Vrede” ingediend door CNS De Triangel Lunteren. Tijdens de Edese Onderwijsdag zal de winnaar bekend worden gemaakt.

Aan inspiratie geen gebrek

Leon Meijer, wethouder Onderwijs, is voorzitter van de jury. 'In mijn werk als wethouder zie ik hoe medewerkers in de kinderopvang en docenten zich iedere dag met heel hun hart inzetten om onze kinderen en jongeren een mooie toekomst te geven, het verschil te maken. Als gemeente ondersteunen we dat graag. Dit doen we door samen met de Edese scholen een inspirerende Edese Onderwijsdag te organiseren. Aan inspiratie is hier in Ede zeker geen gebrek. Als je alle inzendingen ziet voor de Edese onderwijsprijs en met hoeveel enthousiasme er wordt meegedacht met kinderen, dan gun je ze allemaal een prijs. Uiteindelijk sprongen er drie voorstellen uit. Nu wordt het nog spannend wie de 1e prijs zal ontvangen.'

De eerste prijs is een geldbedrag van € 3.000,-- en een permanent aandenken in de vorm van een bronzen sculptuur. De tweede prijs bedraagt € 1.000,-- en de derde prijs is € 500,--. De jury bestaat uit de voorzitter Leon Meijer, wethouder Onderwijs, Maartje Kruse, directeur van het Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei en Cees van der Jagt, oud directeur van de voormalige basisschool Prins Constantijn.

Onderwijsdag

De Edese Onderwijsdag is speciaal voor iedereen die zich professioneel inzet voor kinderen in Ede. Een gratis middag vol leerzame inspiratie en leuke ontmoetingen met collega’s uit het onderwijs en de kinderopvang. Het thema van de Onderwijsdag is 'Meer kansen voor kinderen'.

Keynote speaker tijdens de Onderwijsdag is Dr. Aletta Smits, hogeschoolhoofddocent en onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht en schrijver van het boek ‘Het Puberbrein”. Ze geeft op humoristische wijze antwoord op prangende vragen, zoals: “Waarom maken pubers onnavolgbare keuzes, waarom denken ze nergens aan, waarom zijn ze zo wispelturig, waarom zijn ze aan hun mobiele telefoon vastgekit?” En hoe kunt u daar op aansluiten in het onderwijs?

Hierna vertellen verschillende onderwijsexperts en collega’s uit het hele land over hoe zij kansen voor kinderen hebben gecreëerd in de alledaagse praktijk.

De Edese Onderwijsdag is op woensdag 18 maart van 13:15 - 18:00 uur in het Pallas Athene College.