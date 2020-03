Corona en promotie zijn de gespreksonderwerpen bij De Graafschap

Trainer Mike Snoei komt lachend naar de pers toe. Hij geeft een boks aan de pers in plaats van een hand. 'We krijgen allerlei preventieve waarschuwingen en adviezen rond het coronavirus, hè? Je kan er luchtig over doen, of er bloedserieus mee omgaan. Wij zitten er ergens tussenin. We kunnen niet ontkennen dat het steeds dichterbij komt en dat we ermee te maken krijgen', aldus de coach.

Tekst gaat verder na de video:

Zo mogen de spelers, op verzoek van de overkoepelende organisaties van de eredivisie en de eerste divisie, namelijk geen handen meer schudden met de tegenstanders en zal er niet hand in hand met kinderen het veld opgelopen worden. 'Maar ik maak me niet echt zorgen hoor. Het is een vervelende epidemie, dat wel. Als dat invloed zal krijgen op je familie of je selectie, dan zou het jammer zijn. Het is wel gewoon een lastige situatie, want handen geven zit toch al in je systeem. Je doet dat uit beleefdheid.'

'Twee mooie clubs'

Dan naar het voetbal, De Graafschap speelt zondag tegen Go Ahead Eagles. Een wedstrijd tussen twee volksclubs. 'Het zijn ook twee mooie clubs, stelt Snoei. 'Ze zijn vergelijkbaar qua sfeer en ambitie. Wij hebben alleen iets harder uitgesproken dat we willen promoveren. Maar het is absoluut een ploeg om rekening mee te houden.'

Al heeft De Graafschap wel een mooie serie achter de rug met winstpartijen en daar zat vorige week zelfs een 5-1 overwinning bij. Toch waakt de trainer voor hosanna. 'Die winst is mooi, maar ik heb nog genoeg gezien wat beter en scherper kan. In sommige wedstrijden wordt ook een andere benadering gevraagd. Misschien willen wij namelijk Go Ahead wel verrassen met heel veel snelheid. Daarom is het niet zeker dat ik het winnende elftal laat staan.'

Mystakidis klopt op de deur

Er zit bijvoorbeeld een basisplaats in voor de Griekse aanvaller Giannis Mystakidis. 'Hij is een populaire jongen door zijn leuke karakter, maar hij werkt ook heel hard en presteert doordeweeks heel goed. Hij klopt absoluut op de deur', zo stelt de trainer die zijn opstelling voor zondag nog niet wil prijsgeven. Mocht de Griek spelen, dan gaat dat mogelijk ten koste van Stef Nijland.

Maar in welke opstelling dan ook, De Graafschap moet blijven winnen om te promoveren. Helemaal omdat er in de resterende tien wedstrijden nog pittige wedstrijden tegen Jong Ajax, NAC, NEC, Excelsior, Telstar en Cambuur tussen zitten. 'Het is pittig, maar daar ligt ook de uitdaging voor ons. We moeten laten zien dat we beter zijn. En dat willen deze spelers bewijzen, dat proef ik. We moeten het nu echt gaan waarmaken. Als we hard werken weet ik zeker dat wij een goede kans maken om direct te promoveren', zo besluit de trainer.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Owusu, Van Heertum, Van den Bogert, Baas; Vet, Van den Boomen, Breinburg; Van Mieghem, Seuntjens, Nijland (Mystakidis).