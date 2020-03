Nog geen evenementen in Zandgat Zeddam

Uit onderzoek blijkt dat het in de huidige vorm niet mogelijk is om evenementen te organiseren in het Zandgat in Zeddam. Hoewel reguliere activiteiten van verenigingen niet in gevaar komen, kan de locatie qua veiligheidsvoorschriften niet meer dan 225 personen herbergen.

De discussie over de locatie ontstond nadat het Oktoberfeest in 2018 niet door kon gaan in het Zandgat. Montferland werd teruggefloten door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) na het eerder verstrekken van de vergunning, onder meer omdat de vluchtroutes niet op orde waren. Uit verder onderzoek, betaald door grondeigenaar het Sint Oswaldusgilde, blijkt dat de locatie momenteel niet geschikt is voor evenementen. Zo is de natuurlijke trap in de ogen van de onderzoekers geen geschikte wijze om personen weg te leiden. Volgens wet- en regelgeving mogen er met één vluchtroute maximaal 225 personen op de locatie aanwezig zijn.



Vanuit het Gilde volgt nu een onderzoek naar de mogelijkheid om een extra vluchtroute te creëren. 'Onze prioriteit was reguliere activiteiten laten voortzetten', zegt overste Pascal Kamperman van het Sint Oswaldusgilde. Hij benadrukt dat de gebruikers, waaronder de tennisvereniging, de petanquevereniging en het natuurtheater, door kunnen gaan op de locatie. 'Het tweede is dat we nu gaan kijken hoe we een eventuele nieuwe trap of vluchtweg kunnen vormgeven.'



Natuurtheater wil groeien

Jos van Schriek zegt namens het Natuurtheater met de huidige mogelijkheden uit de voeten te kunnen. 'Maar we hebben wel de ambitie om te groeien', aldus de voorzitter, die aangeeft al meer dan twee jaar goed te draaien op de locatie. 'Het is een succes en dat is mooi, maar het zou mooi zijn om grotere evenementen te organiseren.'