Gestopte Paul van Vliet (84) treedt toch op in Velp

Cabaretier en UNICEF-ambassadeur Paul van Vliet zette in mei 2018 een punt achter een carrière van 60 jaar spelen in theaters. Op vrijdag 17 april geeft hij eenmalig een optreden van de Grote Kerk in Velp.

De nu 84-jarige Van Vliet werd in 1992 door actrice en vriendin Audrey Hepburn geïnstalleerd als eerste UNICEF-ambassadeur van Nederland. De in 1993 overleden Hepburn woonde in de oorlogsjaren in Velp en maakte de hongerwinter mee.

In september is in Velp een beeldje onthuld van Hepburn. Van het beeldje zijn replica's verkocht. De opbrengst was voor UNICEF, waarvan Hepburn ook ambassadeur was. Er werd ook een replica aangeboden aan Van Vliet. Clen Visser van 't Hooft uit Velp verzorgde de toespraak. Hepburn verbleef in de Tweede Wereldoorlog bij haar in het gezin.

Visser van 't Hooft nodigde Paul van Vliet het originele beeldje in Velp te komen bekijken en zo ontstond het idee een benefietconcert te houden. Uiteraard voor UNICEF, want Van Vliet vindt het in de laatste jaren van zijn leven belangrijk om wat voor oorlogskinderen te betekenen.