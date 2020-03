Voetballers schudden geen handen meer om coronavirus

De Eredivisie CV heeft richtlijnen opgesteld om de spelers te beschermen. Tot nader order geven spelers geen handen meer, gaan ze ook niet meer hand in hand met kinderen het veld op en wordt ook geadviseerd om de scheidsrechters en de pers geen hand meer te geven.

Daarnaast worden de spelers ook geadviseerd om na de wedstrijden niet in andere ruimtes te laten komen buiten de kleedkamer en de mixed-zone, de ruimte waar pers en voetballers elkaar spreken. Dat betekent dat spelers ook liever niet meer in commerciële ruimtes worden gezien, zoals skyboxen.

Alcoholpompjes

Bij De Graafschap nemen ze deze adviezen aan. De club is ook aan het nadenken over andere maatregelen en daarnaast staan er in Doetinchem al enkele weken alcoholpompjes op verschillende plaatsen in het stadion.

Bekijk hier een gesprek met De Graafschap-trainer Mike Snoei over het coronavirus:

Trainer Mike Snoei gaf de pers vrijdag een boks in plaats van een hand. 'We krijgen allerlei preventieve waarschuwingen en adviezen rond het coronavirus, hè? Je kan er luchtig over doen, of er bloedserieus mee omgaan. Wij zitten er ergens tussenin. We kunnen niet ontkennen dat het steeds dichterbij komt en dat we ermee te maken krijgen', aldus de coach.

'Niet meer hand in hand'

Bij NEC gaan ze ook akkoord met de adviezen van de Eredivisie CV. 'Ik denk wel dat wij met kinderen het veld op blijven lopen, maar waarschijnlijk niet hand in hand', zo laat een woordvoerder weten. Verder neemt de Nijmeegse club geen andere maatregelen.

Ook in de jeugdopleiding

Vitesse laat weten 'uiteraard' de richtlijnen te volgen die door de Eredivisie CV zijn opgesteld. Als enige Gelderse club zegt Vitesse de richtlijnen ook door te trekken naar de jeugdopleiding. Dat betekent dat ook de kinderen elkaar bijvoorbeeld geen hand meer geven.

Verder dringen de Arnhemmers er bij de medewerkers op aan om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Zo mogen ze even niet bij de club aan het werk als ze in een risicogebied zijn geweest en krijgen ze het advies veelvuldig hun handen te wassen.

