NEC met Sturing tegen Jong Utrecht, Branderhorst twijfelgeval

Hij wordt centraal achterin vervangen door Frank Sturing, die in aanmerking komt voor de Canadese Olympische selectie. Mart Dijkstra keert terug van een schorsing en dat gaat ten koste van Tom van de Looi. Mattijs Branderhorst viel op de training zondag uit met een handblessure. Het is onzeker of de doelman er maandagavond bij kan zijn. Zo niet, dan maakt Job Schuurman uit Bemmel zijn competitiedebuut voor NEC.

Probleem op links

Verder ontbreekt de geblesseerde Anthony Musaba en dat zorgt voor hoofdbrekens bij het trainerstrio van NEC. Jonathan Okita neemt zijn positie als rechtsbuiten over, maar daarmee is het probleem verplaatst naar de linkerflank. Ole Romeny en Ayman Sellouf speelden al als linksbuiten, maar voldeden niet echt. Randy Wolters (foto) die bij twee invalbeurten voor een assist zorgde, komt mogelijk in aanmerking voor een basisplaats.

'Ja, we hebben daar wel vaak een wisseling', erkent trainer François Gesthuizen. 'Dat betekent ook wel iets, dat we daar niet helemaal tevreden over zijn of niet goed hebben ingevuld. Daar zijn we zoekende, net als we in de spits ook zoekende zijn geweest. Zian Flemming heeft dat naar behoren ingevuld, maar de laatste wedstrijd scoort hij weer als hij op tien staat.'

Jong Utrecht is een pittige tegenstander, waar de topclubs allemaal punten tegen hebben gemorst. En NEC kwam thuis niet verder dan 0-0. 'Ja, Volendam heeft er laatst nog verloren. Een lastige tegenstander, met een lastig veld en met een andere entourage dan normaal. Aan ons om dat juist uit het hoofd te zetten. We moeten intrinsieke motivatie hebben, het moet vanuit jezelf komen. Als het komt vanuit een vol stadion, dan is het verkeerd. Ook op dat veld moet je presteren en omgaan met de omstandigheden.'

Play-offs

NEC staat tiende en stijgt bij winst weer naar de achtste plaats, wat net genoeg is voor deelname aan de play-offs. 'Ja, het is maar net hoe je het ziet. Het glas halfleeg of halfvol. Er komt een lastige reeks met Jong Utrecht, Volendam en De Graafschap, maar dat betekent ook dat er op het einde op papier mindere tegenstanders komen.'

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst (Schuurman); van Rooij, van Eijden, Sturing, Kuipers; Dijkstra, Proper, Van Landschoot; Okita, Flemming, Sellouf.