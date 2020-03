Rens van Eijden ergert zich aan niet nakomen afspraken bij NEC

Aanvoerder Rens van Eijden kan de pijnpunten precies benoemen. 'Het is niet één ding waardoor we zo wisselvallig zijn, het zijn meerdere facetten. We hebben dingen nagelaten. Tegen NAC spelen we een periode heel goed, maar we komen ook een periode onze afspraken niet na. Daar kan ik heel moeilijk tegen. Maar tegen Go Ahead ben ik degene die zijn taken niet goed uitvoert. De ene keer ben ik het, de andere keer een ander. De ene keer gaat het over druk zetten, de andere keer over verdedigen. Ook in balbezit kunnen we nog winst halen. Het zou mooi zijn als al die dingen een keer op de juiste plek vallen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

NEC staat slechts achtste, een positie die nog net recht geeft op deelname aan de play-offs. 'We hebben aangetoond dat we veel beter kunnen dan de plek waarop we nu staan. Ik denk dat we wel terecht op deze plek staan, want we hebben zelf nagelaten om recht te hebben op een hogere positie. Wat anderen doen, daar hebben we geen invloed op. We moeten naar onszelf kijken. Ik denk dat wij heel veel winst kunnen halen in kleine dingen en als dat gebeurt, maken we zeker kans in deze lastige reeks.'