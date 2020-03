Overal molshopen, want de mol is op zoek naar liefde

Doorgaans verraden alleen de hoopjes zand hun aanwezigheid. Er is veel onbekend over het leven van de mol. De wroetende diertjes zijn volgens Elze Polman van de Zoogdiervereniging zo bijzonder dat we ze niet moeten bestrijden. Beter is het om vriendjes te worden met de mol.

Mollen graven tunnels om onopgemerkt van A naar B te komen. Dat is wel zo veilig, want het 15 centimeter lange beestje is een lekkere hapje voor roofvogels, reigers en ooievaars. Zelf gaat de mol onder de grond vooral op zoek naar regenwormen. Die zijn rijk aan eiwitten en bevatten veel vocht. Daardoor hoeft een mol nauwelijks te drinken.

Foto: Wesley Overman (Zoogdiervereniging)

Zes vingers

De voorpoten van de mol lijken op handjes. Hiermee kan hij sneller graven dan over land lopen. De handjes met zes vingers komen ook van pas om een kronkelende regenworm stevig vast te pakken terwijl hij die naar binnen werkt.

Een mol eet iedere dag zo ongeveer de helft van zijn eigen lichaamsgewicht, dus hij moet een behoorlijk aantal wormen vangen. Ook spinnen, slakken en larven zijn niet veilig voor de mol.

Podcast Dit is de mol

In de weilanden rond het Arnhemse park Sonsbeek hebben mollen overal hopen zand opgeworpen. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink is hier op pad met mollenkenner Elze Polman van de Zoogdiervereniging. Elze legt uit hoe de mol zijn hopen maakt.

Het werk van de mol is het meest zichtbaar in gazons en weilanden, maar de mol leeft op veel meer plekken. Overal waar de mol kan graven en waar voldoende voedsel is, komen mollen voor. B

ehalve op de Waddeneilanden. Ondanks dat mollen goed kunnen zwemmen, is die afstand wellicht te groot. Een mol heeft zijn eigen territorium en accepteert geen indringers. 'Dan zijn het felle dieren', legt Elze uit.

Eén mol kan op een dag tientallen molshopen maken. Dat gebeurt vooral nu, tijdens de paartijd. Voor het vangen van voedsel maakt de mol veel gebruik van de al eerder gegraven gangen. Hier kan hij zich razendsnel doorheen bewegen als hij een worm opmerkt.

Een mol ziet slecht, maar ruikt en hoort des te beter. Amerikaanse wetenschappers hebben in 2013 ontdekt dat mollen in 'stereo' kunnen ruiken. Mollen worden vaak bestreden, omdat ze gemillimeterde gazonnetjes 'kapotmaken'. Volgens Elze zijn mollen juist nuttig: 'Bestrijden is bovendien zinloos.'

Wie is de Mol?

Het kan natuurlijk niet anders dan dat de mollenkenner van de Zoogdiervereniging ook vol interesse naar het tv-programma Wie is de Mol kijkt. Dankzij haar specifieke kennis zullen hints over de mol haar niet ontgaan. Nathan en Rob vindt Elze het meest verdacht...

De mol aan het werk... (Beelden van Elze Polman, Zoogdiervereniging)