Berg en Dal na massale bomenkap: 'We deden het écht volgens de regeltjes!'

De gemeente Berg en Dal probeert in een persverklaring duidelijk te maken dat Luc Scheffers uit Ooij het helemaal mis heeft. Het voor een flink deel omhakken van het Kempkesbos, waar Scheffers bij in de buurt woont, mag gewoon en is geheel volgens de regels gegaan.

Volgens de gemeente Berg en Dal zijn er veel vragen en onduidelijkheden naar aanleiding van berichtgeving over het bos waar de gemeente de zaag in heeft laten zetten.

Scheffers, die vlakbij het Kempkesbos woont, zocht de media op nadat de gemeente toen de kap daar was niet thuis gaf. Reden voor Berg en Dal om nu in een persverklaring te stellen dat deze inwoner 'beweringen doet die nogal verschillen van de feiten.'

Bekijk de reportage die Omroep Gelderland vorige week maakte (tekst gaat verder onder de video):

Regels

Scheffers stelt dat er 'geen hout' klopt van de manier waarop de kap is gegaan. Hij meent dat de vergunning alleen recht geeft op het kappen van in slechte staat verkerende bomen, en niet voor het kappen van goede bomen. Hij noemt de kap illegaal. 'Als ik me als burger aan de regels moet houden, dan moet een gemeente dat helemaal', aldus Scheffers.

Volgens Scheffers stinkt de zaak dus, maar van de gemeente krijgt hij te horen dat die prima ruikt. Omroep Gelderland heeft wethouder Annelies Visser om een reactie gevraagd, maar de gemeente Berg en Dal wilde tot dusver niet reageren. Nog steeds worden interviews met de verantwoordelijk wethouder geweigerd. 'Bewust', zo schrijft de gemeente nu.

'Omdat wij het niet netjes vinden als we met iemand in gesprek zijn om dan in de media het gesprek te voeren, laat staan om daar beschuldigingen te uiten', zo valt te lezen in de persverklaring. 'Bovendien hebben we al genoeg uren (en dus gemeenschapsgeld) besteed aan de heer Scheffers. We betreuren het dat hij de media op blijft zoeken.'

Onduidelijkheid en zorgen wegnemen

Dat de gemeente nu wel met een geschreven verklaring komt is 'om onduidelijkheid en zorgen bij onze inwoners en anderen weg te nemen.' Het kappen moest gebeuren om veiligheidsredenen en vooraf is er uitvoerig overleg geweest met omwonenden zoals de heer Scheffers en met deskundigen, meldt de gemeente nu in de schriftelijke verklaring. 'Ondanks alle feiten, het overleg en toelichting blijft de heer Scheffers overtuigd van zijn gelijk.'

Scheffers is woest over de persverklaring van de gemeente Berg en Dal. 'Ik word neergezet als iemand die loopt te liegen. En dat is niet waar, de gemeente liegt.' Donderdag had hij een gesprek met de gemeente, onder andere met wethouder Annelies Visser. Volgens Scheffers is hem uitdrukkelijk verzocht zijn klacht over de kap in te trekken. Dat gaat hij niet doen.

Laster

Vervolgens wordt hij de daarop volgende ochtend geconfronteerd met de persverklaring. Hij ervaart die verklaring als 'onvolwassen natrapperij'. 'Het komt heel dicht bij laster', zegt Scheffers ontdaan. Hij haalt als een voorbeeld aan dat in de verklaring zijn bewering onderuit wordt gehaald dat de klus voor '0 euro' is geklaard.

Het argument daarvoor is dat hij de aannemer niet zelf heeft gesproken. 'Maar dat heb ik van de gemeente zélf', verklaart Scheffers. En zo is er meer waarin de partijen 'de feiten' anders zien. De gemeente meent dat er 1/3 van het Kempkesbos is gekapt, Scheffers mist minstens 2/3.

Hij heeft na het uitgaan van de verklaring onmiddellijk gebeld met de gemeente om zijn onvrede te uiten over de inhoud ervan. Kort na het gesprek met de gemeente was de persverklaring van de website van de gemeente verdwenen. De link naar het bericht werkt niet meer. De complete tekst is nog wel te lezen op sites als degroesbeek.nl en henkbaron.nl.

Volgens Scheffers is de reactie van de gemeente er één van paniek. Hij heeft te kennen gekregen van de wethouder dat ze platgebeld zijn op het gemeentehuis. 'Kennelijk is de pleuris uitgebroken daar', denkt Scheffers.

Ook de provincie Gelderland belde naar Groesbeek. Scheffers heeft nog een handhavingsverzoek over de kap lopen bij de provincie. Hij wil excuses van de gemeente Berg en Dal en overweegt aangifte wegens laster.