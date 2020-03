Bizarre beelden vanuit stadhuis Nijkerk, auto rijdt gebouw binnen

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Of er opzet in het spel is, is nog niet duidelijk. Hulpdiensten hebben rond 11.00 uur groot alarm geslagen. Er is een GRIP 1-afgekondigd, wat gebeurt bij grotere incidenten waar meerdere hulpdiensten moeten samenwerken.

Automobilist gewond

De automobilist die het gebouw aan de Kolkstraat ingereden is, is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er verder geen gewonden zijn.

Een deel van het gemeentehuis is tijdelijk ontruimd geweest. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat het gebouw veilig is voor medewerkers en zij weer terug kunnen, meldt de politie.