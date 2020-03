'Blamage als Vitesse de play-offs niet haalt', zegt Edward Sturing

Vitesse is nog lang niet zeker van de play-offs. Europees voetbal via de nacompetitie is na de bekeruitschakeling in februari het grote doel voor de Arnhemse club.

Vitesse beleeft een mager en uiterst wisselvallig seizoen. Door de trainerswisselingen (Slutskiy-Oosting-Sturing) is het bovendien behoorlijk onrustig geweest bij de Gelderse subtopper. Die onrust met de bijkomende druk van het moeten presteren wakkert nu opnieuw aan.

'Blamage'

De play-offs halen is een must. 'Als we die niet bereiken is dat een blamage', zegt trainer Edward Sturing. Na de nederlagen tegen PSV en vorige week PEC Zwolle (4-3) zijn die play-offs in gevaar gekomen. 'Die druk neemt toe. Dat is ook logisch als je twee keer verliest', zegt Sturing na de training op het kunstgras op Papendal.

Cruciaal belang

Vitesse staat momenteel zevende. FC Groningen volgt met drie punten achterstand op de achtste plaats. De nummers vijf tot en met acht spelen normaal gesproken de play-offs. Het programma van Vitesse is de komende weken zwaar. Het thuisduel van komende zaterdag tegen degradatiekandidaat FC Twente is daarom van cruciaal belang. De selectie van trainer Edward Sturing kan zich nauwelijks nog een uitglijder permitteren.

Foto: Wil Kuijpers

'Labiel'

Dat het spel beter en constanter wordt, is echter allesbehalve een garantie. Vitesse stelt voetballend al weken teleur. Het positiespel verloopt stroef en ook qua beleving en pure wil om wedstrijden te willen winnen (FC Groningen en PEC Zwolle uit) presteert Vitesse dit seizoen te vaak onder de maat. 'De ploeg oogt vaak labiel', weet Sturing.

Omdat ook clubs als FC Utrecht, Heracles en FC Groningen de nodige punten laten liggen, is Vitesse nog altijd in de race voor de play-offs.

Bazoer terug

Bij Vitesse keert zaterdag in GelreDome Richedly Bazoer terug in de basis. De middenvelder viel buiten de boot, omdat Sturing vond dat de Utrechter 'te weinig bracht voor het elftal.' Bazoer krijgt nu de kans op revanche en eerherstel. Oussama Tannane is namelijk geschorst voor het duel met FC Twente.

Foto: Wil Kuijpers

Omdat Matus Bero ontbreekt vanwege een hamstringblessure, moet Sturing nog een verandering doorvoeren in zijn opstelling. Patrick Vroegh keert tegen de Tukkers terug in de basis. De middenvelder uit Herwijnen kwam dit seizoen tijdens zes duels in actie.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dasa, Doekhi, Obispo, Brenet; Tronstad, Bazoer, Vroegh; Dicko, Matavz, Linssen