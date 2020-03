Wilp evacueert vanwege bom: grote impact op bewoners zorgboerderij

In een korte tijd komen er een hoop veranderingen af op de bewoners met een intensieve zorgbehoefte zoals autisme. Om ervoor te zorgen dat zij toch zo min mogelijk last hebben van de evacuatie is het personeel van De Nieuwe Loine al weken bezig met de voorbereidingen.

'Weg uit de veilige omgeving'

'Eigenlijk vanaf dat we het nieuws over de bom hoorden zijn we er druk mee bezig. Eigenlijk alles wat we hier doen gaan we verplaatsen naar een andere omgeving', vertelt Elmar Hesselink, teamhoofd bij de organisatie. 'Er is een draaiboek met activiteiten en structuren. Ja dat vraagt wel veel van het team.'

Wie zondag overigens niet op tijd het huis uit is zal de politie op de stoep krijgen, die controleert samen met de Mobiele Eenheid (ME) en Defensie of iedereen in een gebied van 1.4 kilometer rond de bom is vertrokken. Verder wordt een deel van de snelweg afgesloten, mogen schepen niet over de IJssel en wordt het luchtruim vrijgehouden.

Bij De Nieuwe Loine vinden negen bewoners met een verstandelijke beperking rust en structuur. Ze zijn gehecht aan het leven en werken op en rondom de boerderij. 'Voor ons als leidinggevenden was het wel even schakelen: van oké en nu? Mensen die hier wonen hebben gewoon een bepaalde structuur en veiligheid nodig. Weg betekent weg uit hun veilige omgeving.'

Kijk hier naar de reportage:

Vakantiepark

Het team heeft besloten om dit weekend naar een vakantiepark te gaan. 'Het was lastig om nog iets te vinden op zo'n korte termijn, maar het is gelukt. Ook redelijk dicht in de buurt, zo kunnen we een stressvolle reis voorkomen.' Om iedereen goed voor te bereiden was er afgelopen week extra begeleiding op de boerderij. 'Bewoners hebben op zo'n moment extra aandacht nodig, hulp bij het inpakken van tassen en het overzichtelijk houden van wat we eigenlijk gaan doen.'

Een weekendje weg is volgens Hesselink de beste optie, want zondag voor 07.00 uur met z'n allen de deur uit was geen optie. 'Zo vroeg op en een hele dag weg is eigenlijk niet haalbaar.' De kippen, schapen en de hangbuikzwijntjes kunnen alleen niet mee naar het vakantiepark. Zij blijven op de boerderij. 'Er zijn een aantal medewerkers die niet mee gaan. Zij komen de dieren hier voor de ontmanteling nog even verzorgen.'

Weekendje weg

Bewoner Diederik Verbeek (27) is blij dat ervoor is gekozen om een weekendje weg te gaan. 'Het is anders geen doen. Mensen raken van hun structuur af als ze om 06.00 uur hun bed uit moeten op zondagochtend.' Hoewel hij uitkijkt naar het uitstapje, vindt hij het wel lastig om zijn poes achter te laten. 'Ik had haar graag meegenomen, maar dat is geen doen.'

Op de boerderij merkt hij dat iedereen toe leeft naar het weekend, al is men voor de bom niet bang. 'Sommige mensen vinden het wel spannend, maar dat is meer omdat ze het spannend vinden om de boerderij te verlaten. Over de bom zelf maken we soms ook grapjes.'

Diederik denkt dat hij zich dit weekend prima gaat vermaken in Beekbergen. 'We gaan lekker naar buiten, zwemmen, bowlen en samen een hapje eten'. Toch kijkt hij ook al wel weer een beetje uit naar zondagavond, als alles achter de rug is. 'Ik kan prima voor een weekendje de boerderij verlaten, maar ik ben altijd wel blij als ik weer thuis kom en ik weer lekker de rust heb.'

