Reddingsplan voor grote beuken in Lievelde

Oost Gelre heeft een reddingsplan opgesteld voor een elftal grote bomen in Lievelde. De bomen zijn de afgelopen jaren enorm achteruit gegaan, wat reden is om in actie te komen.

'Als eerst halen we de halfverharding, die onder de beuken is aangebracht, weg', zo laat de gemeente weten over het reddingsplan. 'Daarna maken we de bodem rondom de bomen los en bemesten we de bodem.' Dit zal gebeuren door pneumatische injectie, waarna een strooisellaag van compost wordt aangebracht. 'Na al deze behandelingen wordt de bodem luchtiger. Er komen meer voedingstoffen en bacteriën in de bodem, waardoor de bomen een nieuwe groei-impuls krijgen.'



Volgens de gemeente zijn de bomen belangrijk voor het straatbeeld in Lievelde. 'De majestueuze beuken zijn meer dan 150 jaar oud en vormen een karakteristiek onderdeel van het Koningsplein', aldus Oost Gelre. “Ze geven kleur aan het plein en zorgen voor schaduw en koelte in de zomer.