Nederlandse en Duitse jongeren werken samen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Vooral in het begin vonden de jongeren het best wel eng om in een vreemde taal met andere jongeren te communiceren', zegt projectleider Christa van Dee. 'Ze kenden elkaar niet en dan moet je ook nog in het Duits of Nederlands tegen elkaar gaan praten.' Dat merkt ook leerkracht Melanie Reuling van het Rietveld Lyceum.

'Je moet ze vertrouwen geven'

'De Duitse jongeren zijn toch wat terughoudender en krijgen dat ook vanuit hun schoolomgeving mee.' Volgens Van Dee is het best lastig om de samenwerking tussen jongeren in de grensstreek te bewerkstelligen.



'Het is voor de jongeren makkelijker om met elkaar in het Engels te communiceren. Je moet ze het vertrouwen geven dat het niet erg is om fouten te maken. Als je ziet hoe ze nu aan het einde van het project samenwerken en met elkaar communiceren, dan is dat super om te zien.'

Onderdompelen in de taal

Het project 'Hallo Europa' voegt volgens Reuling meer toe dan een les Duits op school. 'Nu worden ze echt ondergedompeld in een taal en hebben ze Duitse leerlingen en docenten om hun heen.' Volgens Van Dee is het doel van het project, de ontmoeting tussen Nederlandse en Duitse jongeren tot stand brengen, geslaagd.



'Ze zullen niet meteen de grens over rennen, maar ik denk dat ze wel makkelijker naar iemand toe durven te stappen. Ook als ze in andere situaties zitten als bijvoorbeeld vakantie of tijdens het winkelen.'

Contact blijven houden

Doordat de samenwerking tussen scholen aan beide kanten van de grens door het project tot stand zijn gebracht, willen de scholen ook in de toekomst met elkaar contact blijven houden. 'Wij willen leerlingen van het Willibrord Gymnasium uit Emmerich nog naar Doetinchem halen om bij ons te komen kijken', zegt Reuling.



De kunstwerken die aan het einde van het project zijn gemaakt zullen binnenkort tentoon worden gesteld in de gemeenten Montferland, Oude IJsselstreek, Doetinchem en de Duitse stad Emmerich am Rhein. Of het project ook een vervolg krijgt met nieuwe scholen en leerlingen is niet bekend. 'Het zou fantastisch zijn dat we het verder kunnen uitdragen.'