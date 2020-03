Geen raadsenquête over gronddebacle in Lingewaard

De gemeente Lingewaard gaat de Rekenkamer vragen een onderzoek in te stellen naar het grondbeleid in de gemeente. Aanleiding zijn fouten bij een deal uit 2010, waarmee de gemeente tot op de dag van vandaag in haar maag zit.

Er werd tien jaar geleden vervuilde grond aangekocht in Angeren waar miljoenen verlies op is geleden. Lingewaard heeft de grond nog grotendeels in eigendom en gaat nog meer verlies lijden, zo is de verwachting. Er werd fout op fout gestapeld en toenmalig burgemeester Harry de Vries was nadrukkelijk betrokken.

Omroep Gelderland kreeg met een Wob-verzoek vertrouwelijke stukken boven tafel en berichtte eerder uitgebreid over de deal.

Raadsenquête 'te zwaar'

De SP en lokale partij B06 wilden een raadsenquête, maar zover kwam het niet. De meeste raadsleden vonden het een te zwaar middel. Er komt bij zo'n enquête een onderzoekscommissie die deskundigen en getuigen kan horen, desnoods onder ede.

'Een raadsenquête kost 125.000 tot 200.000 euro. We willen niet onnodig veel geld uitgeven als de meeste feiten door de berichtgeving al op tafel liggen en kijken liever naar de toekomst', stelde de lokale VVD-fractie.

Actief grondbeleid

Wel was men te porren voor een onderzoek van de Rekenkamer. D66 en de PvdA hadden daartoe opgeroepen. Door de toegenomen vraag naar woningen zal Lingewaard vaker zogenoemd 'actief grondbeleid' moeten gaan voeren, was de redenatie van de twee partijen. Een gemeente heeft dan zelf grond in eigendom of koopt grond. Op die manier is er meer invloed op de woningen die er moeten komen.

Met het onderzoek moet naar voren komen hoe dit met zo min mogelijk risico kan, zodat niet dezelfde fouten als in 2010 worden gemaakt. 'De feiten zijn wel helder. Er is heel veel misgegaan tien jaar geleden', benadrukt Léon Dekkers van D66 nog maar eens. 'Niets doen is geen optie en met het onderzoek willen we er lering uit trekken.'

'Deksel moet van beerput'

Voor de SP en B06 was het een te licht middel, zij bleven voor een raadsenquête. 'Dan krijg je ook echt de onderste steen boven en kun je de deksel van de beerput trekken. Dat gebeurt nu niet', besluit Carla Claassen van de SP.

Zie ook: