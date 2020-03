Nijmegen schort handhaving illegale kamerverhuur op

De reden voor het opschorten is dat Nijmegen het hoger beroep afwacht van rechtszaken tegen verhuurders die hun panden zonder omzettingsvergunning hebben opgedeeld in kamers voor bijvoorbeeld studenten.

Overlast afgenomen

Recent onderzoek liet zien dat door de aanpak van illegale verhuur door de gemeente het aantal overlastmeldingen sterk afneemt, zo schrijft het college aan de raad. 'Zo daalde bij 10 van de 12 meest overlastgevende panden het aantal melding naar nul.'

Schaarste en leefbaarheid

In 2018 besloot de gemeenteraad dat illegale verkamering door de Omgevingsdienst (ODRN) versneld moest worden opgespoord en aangepakt. Dat beleid werd opgenomen in de Huisvestingsverordening 2019.

Om regels te stellen aan kamerverhuur moet onderbouwd worden dat er schaarste is aan woningen en dat de leefbaarheid van de wijk in het geding komt door de komst van nog meer studentenpanden.

Beleid hield gaan stand bij rechter

In 2019 bleek al dat het argument van schaarste en leefbaarheid in de wijk in die huisvestingsverordening als reden om te handhaven geen stand houdt bij de rechtbank. De gemeenten Rotterdam en Eindhoven verloren rechtszaken op basis van gelijksoortige verordeningen.

Dit jaar gold dat ook voor de gemeente Nijmegen toen voor het eerst zaken voorkwamen die waren gebaseerd op de verordening uit 2019. Daarom is in de nieuwe huisvestingsverordening 2020 een scherpere onderbouwing van met name schaarste opgenomen.

Hoger beroep

De gemeente gaat in hoger beroep om snel duidelijkheid te krijgen over de juridische houdbaarheid van de huisvestingsverordeningen 2019 en 2020. In het hoger beroep vraagt Nijmegen de rechter om juridische procedures die al lopen ook meteen op basis van de huisvestingsverordening 2020 te beoordelen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit hoger beroep gaat dienen.

In de tussentijd onderzoekt het college van B&W de mogelijkheid om in afwachting van de uitspraak van de rechtbank toch op te treden tegen nieuwe illegale verbouwde kamerverhuurpanden. Daarnaast bekijkt het college hoe Nijmegen binnen het huidige beleid door kan gaan met het aanpakken van illegale kamerverhuur.

'Het is nu echt algehele chaos'

Platform Kamerbreed komt al jaren op voor de belangen van omwonenden van kamerverhuurpanden in het centrum van Nijmegen. Die hebben naar eigen zeggen veel last van de zogenoemde 'verkamering', door bijvoorbeeld feesten en rommel op straat.

Ralf Nieuwenhuijsen van dit platform denkt dat wethouder Tiemens de grip op de kamerverhuur volledig kwijt is. 'Wij hebben haar al gevraagd om voorlopig geen nieuwe vergunningen uit te geven. Want iedereen die er nu tussendoor glipt kan straks gewoon door blijven gaan met kamerverhuur, of er nou wel of niet aan de regels wordt voldaan. Het is nu echt algehele chaos!'