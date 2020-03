GroenLinks voor opvang vluchtelingenkinderen in Nijmegen

Turkije heeft de grenzen opengezet, waardoor duizenden migranten proberen de Europese Unie te bereiken. De groep migranten steekt ook met boten over van Turkije naar de eilanden Lesbos, Chios en Samos, die vlak voor de Turkse kust liggen. Op de eilanden zijn volgens de Griekse autoriteiten ruim 500 mensen aangekomen.

Kopgroep

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children hopen dat gemeenten ‘een kopgroep’ vormen en honderden kinderen zonder ouders en familie onderdak bieden. Het voorstel is volgens de initiatiefnemers ingediend bij Nijmegen, Amsterdam, Groningen en Utrecht. Nijmegen krijgt de vraag of de gemeente bereid is om alleenstaande kinderen op te nemen.

GroenLinks

Raadslid Jeanine Brummel-Ahlaloum van GroenLinks: ‘Als er hoge nood is, willen wij helpen, Nijmegen heeft een groot hart, ook voor vluchtelingen. En zeker als het om kinderen gaat.’

GroenLinks zegt altijd verbolgen te zijn geweest over het feit dat Nederland, zoals de meeste Europese landen, zijn afspraken over de opvang van vluchtelingen niet nakomt.

Collegevragen

Brummel-Ahlaloum: ‘GroenLinks wil graag tegemoetkomen aan deze noodkreet. En daarom zullen we in elk geval aankomende woensdag vragen stellen aan het college. We willen weten welke mogelijkheden we hebben om deze kinderen hier op te vangen. Elk kind verdient een veilige en warme plek. En Nijmegen heeft een groot hart,’ meent Brummel-Ahlaloum stellig.

Tekst gaat verder na de kaart:

Foto: Wikipedia. Foto: RN7

Heumensoord

Heumensoord, het grootste vluchtelingenkamp van Nederland, werd in oktober 2015 geopend. In tenten konden 3000 vluchtelingen worden opgevangen maar na ruim een half jaar sloot de noodopvang alweer haar deuren.

Aanvankelijk was Heumensoord bedoeld als een sober maar humaan tentenkamp dat de duizenden asielzoekers tijdelijk moest huisvesten. Volgens rapporten bleek Heumensoord mensonwaardig en ook de demonstraties toonden de ontevredenheid van de vluchtelingen aan.



Over Nijmegen waren veel vluchtelingen wel positief. Bewoners kwamen massaal met initiatieven om de vluchtelingen welkom te heten. Vrijwilligers organiseerden allerlei activiteiten om contact tussen Nijmegenaren en vluchtelingen te leggen.