'Wethouder speelt smerig spel', advocaat Tiemstrapand kondigt miljoenenclaim aan

Woensdag 5 januari koos de raad in meerderheid voor het wijzigen van het bestemmingsplan waardoor wonen daar niet langer is toegestaan.

'Super smerig spel'

Terwijl de eigenaren nog steeds volhouden dat er met de nodige geluidsaanpassingen wel degelijk gewoond kan worden. Maar volgens hun advocaat Caren Schipperus wil de gemeente niet tot een vergelijk komen.

'Wij hebben een ton geïnvesteerd in geluidsonderzoeken die aantonen dat je daar wel degelijk kunt wonen. Dat geeft de deskundige van de gemeente ook toe als hij dat onderzoek bekijkt, maar die heeft de opdracht gekregen om van het worstcasescenario uit te gaan en daarom krijgt hij andere uitkomsten. Hier wordt een super smerig spel gespeeld.'

De suggestie om een derde deskundige in de arm te nemen voor een onafhankelijk advies is door wethouder Noël Vergunst in de wind geslagen, zo zegt Schipperus. 'Het is voor de wethouder een principe kwestie geworden.'

Genoeg plekken waar ook verkeer langsrijdt

Deze week nog liet de wethouder weten dat het nooit de bedoeling is geweest om daar wonen toe te staan. Door een foutje met de bestemmingsplanwijziging in 2013 kon dat wel, maar door de jongste wijziging dus niet meer. Toch vinden de eigenaren die hun vergunningsaanvraag eerder indienden dat die op basis van het oude bestemmingsplan beoordeeld moet worden.

Maar wethouder Vergunst vindt dat je op die plek niet eens moet wíllen wonen. Niet alleen vanwege de geluidsoverlast door de Energieweg en het nabijgelegen industrieterrein, maar ook vanwege de luchtkwaliteit.

Een gevoelsargument, zo vindt Caren Schipperus: 'De wethouder woont waarschijnlijk op een mooie plek, maar niet iedereen heeft die mogelijkheid. Bovendien zijn er genoeg plekken in Nijmegen, zoals langs de Graafseweg en langs de Prins Mauritssingel, waar het verkeer ook vlak langs de huizen komt.'

'Het interesseert de wethouder geen lor'

De advocaat is momenteel bezig met vijf procedures tegen de gemeente. 'De kosten voor de eigenaren lopen ondertussen op. Ze moeten het pand onderhouden en verwarmen, en de procedures kosten natuurlijk ook geld.'

De suggestie om het pand dan maar weer terug te brengen in de oude staat voor kantoorgebruik, wijst ze van de hand. 'Voor kantoren is het geen aantrekkelijke locatie, die zitten tegenwoordig liever bij een station. En er is een overschot aan kantoren in Nijmegen, dus dan blijft dit pand leeg staan. Maar dat interesseert de wethouder kennelijk geen lor.'