Samen praten en verdriet delen over gezinsdrama Duiven

Ongeveer vijftien kennissen, vrienden, collega's en buren van de bij een gezinsdrama omgekomen vader, moeder en dochter uit Duiven zijn donderdagavond bij elkaar gekomen in de Witte Kapel in Duiven. Om te praten over de gebeurtenis en om herinneringen van vroeger met elkaar te delen.

Eind januari werden de drie dood aangetroffen bij een brand in hun huis in Duiven. Na onderzoek bleek dat de gezinsleden al overleden waren voordat de brand uit brak. Volgens de politie was er sprake van een gezinsdrama. In stadion de Vijverberg in Doetinchem volgde een ingetogen afscheid, de begrafenis was in besloten kring.

'Warm afscheid'

Daarop besloot Jolande van Baardewjk, predikant van de Protestantse Gemeente in Duiven, iedereen die daar behoefte aan had uit te nodigen voor deze donderdagavond. 'Ik wilde graag een warm afscheid bieden en mensen de gelegenheid geven om vragen te stellen en hun verdriet te delen. '

Ongeveer 15 mensen kwamen naar de kapel. 'Ik wist niet wat we konden verwachten, niemand had zich aangemeld van te voren. Maar dit was heel mooi zo.'

Volgens Van Baardewijk zijn er herinneringen gedeeld en anekdotes verteld. 'Iedereen heeft hele positieve herinneringen aan het gezin, dat werd ook vanavond weer duidelijk.'

Dubbel gevoel

Ook blijft de situatie voor de meesten dubbel: 'Aan de ene kant hebben mensen nog steeds behoefte aan feiten. Ze willen weten wat er gebeurd is, aan de andere kant is er ook de behoefte om juist niet te weten', vertelt de predikant.

Verder is er muziek gedraaid, zijn er een paar gedichten voorgelezen en zijn er kaarsjes aangestoken. De predikant heeft gegevens uitgewisseld met de mensen die er waren en wil ze volgend jaar nogmaals uitnodigen voor een samenzijn.

