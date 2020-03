Weer nederlaag Ajax, grasmeester Jaap gaat er met de titel vandoor

Jaap Verhagen uit Wehl mag zich de beste grasmeester van Nederland noemen. Donderdagmiddag troefde hij bij de verkiezing 'Fieldmanager of the Year' onder anderen de grasmeester van Ajax af.

Vorig jaar won de grasmeester van Feyenoord. Nu gaat de titel dus naar het Achterhoekse Wehl. Of eigenlijk naar Zutphen, want daar liggen de velden die Jaap tot in de perfectie verzorgt.

De winnaar werd donderdag bekendgemaakt op de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten. Jaap kreeg een heuse kampioenschaal als trofee en daar was de Achterhoeker meer dan blij mee, zo is op deze foto's te zien.

'Mooi dat het is gelukt'

Verhagen laat weten ook heel erg blij te zijn met de titel. 'Dit hebben we als team zijnde mooi gedaan. We zitten nu op de beurs wat te drinken, een borreltje hoort er nu wel bij. Straks gaan we nog gezellig een hapje eten om het te vieren.'

De titel had de grasmeester overigens niet zien aankomen. 'Er waren gewoon vier goede kandidaten die goed bezig zijn in het vak, ieder op zijn eigen manier. Dus het is mooi dat het is gelukt.'

De overwinning van Jaap is bovendien een nieuwe tik voor Ajax. De Amsterdammers werden onlangs uitgeschakeld in de Europa League en liggen sinds woensdagavond ook uit de KNVB-beker.

