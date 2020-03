Gastgezinnen gezocht voor Zwitserse muzikanten

De Zwitserse Week in Bemmel is een ieder jaar terugkerend muzikaal cultureel gebeuren wat altijd in de 3e week in juli plaats vindt. In deze week is een Zwitsers muziekkorps te gast in Bemmel die gelijktijdig wordt gehouden met de Internationale 4-daagse afstandsmarsen van Nijmegen.

Door de Nijmeegse Vierdaagse en de contacten met de Zwitserse militairen is de Zwitserse Week Bemmel ontstaan. De muzikale hoogtepunten vinden plaats in Bemmel en Nijmegen. Met recht kan dan ook gesproken worden van een muzikale feestweek. Ieder jaar komt er een ander muziekkorps uit het Duitssprekende deel van Zwitserland naar Bemmel. De muzikanten worden zoveel mogelijk bij gastfamilies in de gemeente Lingewaard ondergebracht.

Voor dit jaar zijn wij voor de periode van 18 juli tot en met 25 juli op zoek naar gastgezinnen. Naast het bieden van onderdak vragen wij van de gastgezinnen of zij de muzikanten elke dag willen brengen en ophalen bij de Schaapskooi in Bemmel. We zoeken voor nog zo'n 25 mensen onderdak.

Lijk het u leuk om onderdak te bieden aan deze Zwitserse muzikanten? Reageren kan hieronder!